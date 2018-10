Carretera hacia el country

La carretera tendrá baches, pero el camino sigue. Con esa filosofía de grupo comenzó a trabajar "Broken Roads", un quinteto que tiene poco más de cuatro meses de vida y un gran potencial. Juegan con el folk americano y el country y tienen cuerda para rato. Covadonga López del Campo es la vocalista, Pedro Claros toca la acústica y también canta, Guillermo Fernández es guitarra solista, al tiempo que la base rítmica está formada por Asier Figueira al bajo y Pablo García a las baquetas.

"Broken Roads" inició su andadura en "La Mar de Ruido" del pasado agosto. Comenzaron con versiones, pero pronto se dieron cuenta que lo suyo es crear, componer. "Es importante crear cultura", destaca el bajista. El buen rollo y el amor por la música une a esta banda que ya tiene una lista de temas para editar su primer disco. Cantan en inglés porque su sonoridad es más acorde con el estilo. "Up the mountain", "Can I come home with you, baby", "These broken roads" y "I could never find you" son algunos de sus temas, unos más íntimos y otros con la cadencia suficiente como para moverse. "Es música con sentimiento", explica la vocalista.

Ahora, llega el otoño y toca reordenar ideas antes de meterse en el estudio. Preparar temas y seguir adelante pese a que la carretera de la música que ahora comienzan tengan los menores baches posibles.