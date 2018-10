El consejero de Cultura acusa al PP de dañar la imagen del Niemeyer

El consejero de Educación y Cultura, Genero Alonso, reprochó ayer al PP en la Junta General del Principado el daño que hace al Centro Niemeyer con sus críticas. El diputado Pedro de Rueda le preguntó por la política cultural del complejo, pero centró su intervención en el "esperpento" derivado de la gestión de Natalio Grueso, ahora pendiente de juicio, y en la exigencia de responsabilidades políticas durante su etapa al centro del complejo, lanzando dardos al expresidente Vicente Álvarez Areces y a la exalcaldesa de Avilés Pilar Varela. Alonso señaló que el caso está pendiente de juicio, pero la vista "para nada va a empañar la imagen del centro". "Solo le interesan aspectos exógenos que ahora están 'sub judice' y en los que no voy a entrar. No creo que el Centro Niemeyer esté de espaldas a la ciudad, es usted el que está de espaldas hacia el centro", apuntó el Consejero, que aplaudió el rumbo y la programación del complejo.