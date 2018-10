Un vertido de aguas fecales lleva malos olores al centro de mayores

Trabajadores y usuarios del centro de mayores de Luanco, en la calle de La Riba, denuncian vertidos y malos olores en la fachada que da al mar, sobre la escollera artificial. "Hay una fuga de aguas fecales en esa fachada", aseguran. Desde el centro han puesto esta situación en conocimiento del Ayuntamiento, pero denuncian que aún no ha obtenido respuesta: "El 19 de septiembre, ante los malos olores que ya duraban unos días, vimos que había una tubería que perdía agua y que iba directamente a la playa de La Ribera. Llamamos al Ayuntamiento y dijeron que tomaban nota, pero aún no hemos tenido respuesta", señalan los trabajadores del centro. Ante la falta de respuesta, "ayer volvimos a llamar y nos dijeron otra vez que toman nota, pero aquí no viene nadie", explican, a la espera de que se dé una solución a los vertidos.