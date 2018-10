El Adelantado tiene madera de aventurero

Retumban los tambores en el parque del Carbayedo y con porte gallardo aparece Pedro Menéndez por la esquina que va a parar a la calle Galiana. El céntrico parque avilesino se trasladó ayer al siglo XVI para vivir los preámbulos del viaje del Adelantado de la Florida a América. El juglar lo explicó perfectamente antes de la llegada del marino, tantas veces que la pequeña Marina Fernández Bobis lo supo repetir a la perfección: "Ahora va a venir Pedro Menéndez, que viene a reclutar gente para viajar a América y fundar la ciudad de San Agustín". Su hermana, Irene Fernández, añadió: "Yo nací en San Agustín". En el Hospital.

La asociación de vecinos del centro "Pedro Menéndez" están celebrando por todo lo alto el 500.º aniversario del nacimiento del Adelantado de la Florida y ayer comenzaron los actos de recreación del alistamiento de los marineros que viajaron con él a tierras americanas. Hasta mañana, las calles de Avilés viajarán en el tiempo para vivir diferentes momentos de los meses previos a la salida de los barcos con destino a La Florida.

Ayer, Pedro Menéndez, interpretado por el actor de teatro y televisión Pablo Castañón, fue al Carbayedo en busca de la base de cualquier viaje de la época: los barcos. Por eso, llegó a un acuerdo con los madereros de Avilés para disponer de material suficiente para poder construirlos, con todo el parque como testigo, para que no hubiera dudas. "¿Y quién se encargará de las minutas?", le preguntó el encargado. "Eso no es problema, yo mismo y mi almirante nos encargaremos", contestó el marino. Ya lo había dicho el juglar antes: "Pedro Menéndez es el más gallu de Avilés, pero que no me oiga, que no le gusta y enseguida saca la espada".

Como avanzadilla llegaron los encargados de la mesa de reclutamiento, que hicieron un llamamiento para que todo aquel que quisiese se sumara a la aventura. "Con el hambre y el paro que había en el XVI, fueron muchos los que se apuntaron", dejó caer el juglar que amenizó la tarde en el parque. Mientras disfrutaban de los espectáculos, el público visitó el mercado de artesanía situado junto al hórreo, que seguirá hasta el domingo en horario de 12.00 a 20.00, y se encontraron con Leonides Rodríguez, hilando lana: "Lo hago desde pequeña".

El trabajo para iniciar el viaje de Pedro Menéndez acaba de empezar. Hoy las actividades del 500.º aniversario del nacimiento del marino continúan en el parque del Carbayedo, pero además, en todo el centro de la ciudad habrá talleres, recreaciones y conciertos. El Adelantado se reunirá con los primeros marineros reclutados a las 13.00 horas, con una nueva representación de Pablo Castañón, y buscará más en la plaza de España a las 17.00 horas. Entre las actividades también destacan las maniobras de tropas, lanceros y arcabuneros, en el parque Ferrera a las 11.00 horas y ya por la noche en Carlos Lobo, tras la representación de una cena con Pedro Menéndez y el prior, habrá fiesta con música de la época desde las 21.00 horas.