"La piscina de Las Vegas es la más cara de la comarca", afirma Somos

"Las piscinas municipales de Las Vegas son las instalaciones más caras de la comarca. No tiene sentido que un servicio para los vecinos no tenga precios populares, más cuando uno de las condiciones de la concesión a la empresa que las gestiona es el Ayuntamiento está obligado a pagar la diferencia si no se cubren los gastos y se está haciendo frente a esos pagos", sentenció ayer el concejal de Somos, Rogelio Crespo. Ve con buenos ojos la inversión de 150.000 euros (más 64.000 que acaba de invertir en máquinas para el gimnasio), pero espera que "sirva para cubrir todas las deficiencias que denuncian los usuarios".

"Compartimos el criterio de la concesionario y el Alcalde, para invertir en renovar el edificio, que tiene serie de problemas de estructurales desde su construcción", matiza el portavoz de la formación morada, pero le preocupa que "las condiciones de la concesión son totalmente desfavorables al Ayuntamiento y, lo peor, para los vecinos". Por eso, pide un mayor control por parte del Ayuntamiento sobre la gestión de las piscinas. "Hasta ahora la empresa no se ha preocupado de mejorar la maquinas de gimnasia, aunque por fin lo ha hecho", sostiene el concejal.

Además, le resulta llamativo que el anuncio de esta inversión llegue en este momento: "Es curiosa la coincidencia en el tiempo con la propuesta que hemos hecho para recuperar las piscinas al aire libre. Si por lo menos ha servido para que se mejore la situación de la piscina cubierta hasta que se haga al aire libre, bienvenido sea". Somos lleva días recogiendo firmas para apoyar su propuesta. "Sentimos mucho apoyo", sostiene Crespo.

Al margen de las obras que pretenden evitar las humedades y corrientes de aire que hay en la instalación, el edil insiste en que se deberían revisar las tarifas, para que sean "más asequibles". Como ejemplo, pone el precio de los cursillos de natación: "A un corverano le sale más barato llevar a sus hijos a cursillos en Avilés. Trimestralmente cuestan menos de la mitad que en Las Vegas".

"Somos partidarios de lo público y si podemos debería recuperarse el servicio, pero si remuncipalizar las piscinas cuesta demasiado, hay que controlar que la concesionaria lo haga bien", añadió el concejal de Somos.