El PP acusa al PSOE de confundir a los vecinos con la contribución

El Partido Popular acusó ayer al gobierno local del PSOE de no tener ninguna intención de negociar la propuesta fiscal para 2019 y afirmó que los socialistas "confunden" a los avilesinos" con el impuesto de la contribución. "No se van a bajar el IBI a los avilesinos sino que se va a congelar y, en algunos casos, hasta se puede incrementar. Por eso, nosotros defendemos que haya una bajada mayor del tipo para que así sea una reducción real del impuesto pero la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, ya nos dice que no", aseveró ayer Carlos Rodríguez de la Torre, portavoz municipal del PP, que se mostró "indignado" con la postura de la responsable de Hacienda.

Los populares insisten de nuevo este año en conseguir una bonificación del 95 por ciento en la plusvalía en caso de fallecimiento. "Nos dice que tampoco quiere negociar eso. Además, hay una falta de coordinación total con la Alcaldesa. Mariví Monteserín anunció hace unos días bonificaciones para los vehículos eléctricos y en la propuesta del PSOE no aparece nada de eso, solo el IBI y un planteamiento para bonificar el Impuesto de construcciones. Se lanzan mensajes electoralistas que a a la hora de la verdad no son ciertos", criticó Rodríguez de la Torre.

El concejal trasladó a la concejala de Hacienda su interés por presentarles sus propuestas fiscales para intentar llegar a un acuerdo y, según De la Torre, Ruiz le conminó a hacerlo solo el lunes porque ya el martes quiere trasladar el plan definitivo a los técnicos municipales para que lo tramiten de cara al pleno ordinario, que es el jueves 18 de octubre. "No hay margen de maniobra. El año pasado estuvimos sentados horas para intentar llegar a un acuerdo y en esta ocasión se niegan", aseveró.

Ciudadanos, por su parte, presentó ayer su propuesta fiscal que pasa por conseguir rebajar el recibo de la contribución. "Vamos a hacer todo lo posible para que la rebaja del 7 por ciento en el valor catastral la disfruten los avilesinos. Parece lógico que después de tantos años de subidas continuadas, este año podamos disfrutar de un descuento", apuntó Carmen Pérez Soberón, edil de la formación naranja.

En el paquete de ordenanzas, Ciudadanos también incluirá una bonificación del 95 por ciento de la plusvalía y otra en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para aquellas empresas que incrementen sus plantillas, la posibilidad de que los coches eléctricos e híbridos no paguen la ORA y bonificaciones para obras menores en el Impuesto de Construcciones. "Preparamos una negociación que acaba de empezar y no va a ser fácil", afirmó Pérez Soberón.