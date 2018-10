Podemos e IU promueven un manifiesto para sumar a los vecinos a la confluencia

Podemos Avilés e Izquierda Unida acaban de comenzar la campaña para "captar" más socios a la confluencia. Los líderes de ambas formaciones, Tania González y Juan José Fernández, respectivamente, presentaron ayer el manifiesto que van a trasladar a los ciudadanos para que lo firmen y a otras formaciones para que se "suban al tren de la confluencia". Por el momento, las reuniones con Ganemos y Equo no han dado frutos.

González y Fernández eligieron la fuente de los caños para dar a conocer el contenido del documento. Y lo hicieron porque consideran que ese enclave es "una metáfora" de la situación de Avilés. "Se construyó en 1815 como consecuencia de una reivindicación ciudadana y ha estado muchos años dando de beber a los vecinos, también sirviendo como lavadero. Hoy, la fuente no cumple su función porque de ella no fluye agua. Es como el gobierno del PSOE, que está parado y no sabe aprovechar la gran potencialidad de Avilés; es un gobierno incapaz de gestionar la ciudad", aseveró el coordinador general de Izquierda Unida de Avilés.

Tania González, por su parte, avanzó las líneas del manifiesto. "Tenemos la oportunidad histórica de poner en marcha el motor de un nuevo proyecto de ciudad alternativo, más verde, con un urbanismo más moderno; una ciudad transparente, donde los vecinos trabajen codo con codo con la administración en la reconfiguración de Avilés y donde se ponga en valor las oportunidades que ofrece nuestro espacio rural para generar alternativas de ocio saludable", afirmó la secretaria general de Podemos Avilés. En el manifiesto también recogen que quieren que el Ayuntamiento movilice recursos para generar actividad económica y oportunidades laborales, que rescate "los servicios públicos del lucro privado", que "recupere su mirada al mar", "donde no existan zonas de segunda categoría", entre otros.