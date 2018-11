El primer kilo de angula en La Arena se vende por 509 euros

El primer kilo de angula que se subastó esta mañana en la rula de San Juan de La Arena alcanzó los 509 euros. Un precio más bajo aún que el del año pasado, que llegó los 938 euros. En total, el primer lote vendido fue de 5 kilos.

La compradora fue la mayorista Pura Alvaré, para varios restaurantes de Asturias y de fuera de la región. "Esperaba quq alguno tirara más alto pero al ver que estaba bajando compré a este precio más por orgullo que por otra cosa". Pura Alvaré ha querido dejar claro que el precio real de la angula es éste "porque por más dinero no se puede comercializar". La semana pasada en Ribadesella el kilo de angula rozó los 5.000 euros pero los comerciantes de La Arena han querido dejar claro que este precio no tiene nada que ver con la calidad del producto. "No nos comió la tostada nadie el precio real de la angula no fue el que se pagó el otro día, hoy en Ribadesella ya se pagaba a 510". "El primer precio no significa nada no lo gana el marinero, es por mera publicidad del restaurante que se lo lleva", subrayó Pura Alvaré.