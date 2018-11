"Asturias quiere industria y está diciendo ¡basta ya!", clama el comité de Alcoa tras la protesta histórica

El comité de empresa de Alcoa en Avilés tiene claro el análisis de la protesta histórica que colapsó ayer el centro de Avilés. "Asturias quiere industria y que no cierre Alcoa. Que el Gobierno haga lo que tenga que hacer para que se revierta la situación. Asturias está diciendo '¡basta ya' a todo lo que está pasando aquí. Están dilapidando todo lo que tenemos. Eso es lo que dijeron ayer todos los asturianos", ha subrayado el presidente del comité, José Manuel Gómez de la Uz.

La plantilla de la aluminera cree que el Gobierno central "se está equivocando" con su enfoque de la situación. "No toca hablar de subastas, ni de paquetes, ni de medidas. ¡Que nos van a cerrar! Hay que levantar los despidos. Que Alcoa retire el expediente y punto. No hay más que hablar. Tienen que conseguirlo como sea", ha añadido De La Uz. Sobre la movilización del 9-N, ha añadido: "Fue una pasada. No fue una manifestación, fue una concentración porque casi no conseguimos movernos por la cantidad de gente. Fue bestial".

A las puertas de la fábrica siguen acudiendo representantes políticos. Este mediodía han visitado a los integrantes del comité la secretaria general de Podemos en Avilés, Tania González; Edouard Martin, eurodiputado por el Partidos Socialista Francés y exdirigente sindical de Arcelor, y la eurodiputada por IU Ángela Vallina.

"Hoy están con el ánimo más subido por el apoyo que han sentido de todo Asturias. Fue impresionante. Esperamos que el Gobierno de la nación tome nota y pase de las buenas palabras a la solución de este problema. Una de esas soluciones pasa por nacionalizar con la empresa, como se hizo en Italia. Y que se copie el modelo francés, donde existe una ley estatal por la que cualquier multinacional que quiere irse de territorio francés tiene que vender, no puede cerrar", ha apuntado Vallina.

"La valoración es clara. Ayer no solo salió Avilés a la calle, salió Asturias. También había gente de otros puntos de España en solidaridad con la industria asturiana. El problema de Alcoa es el primero, pero esto va más allá. En la manifestación estaba el comité de empresa de Azsa, otra industria electrointensiva. El Gobierno tiene la misión de hacer lo posible e imposible porque la fábrica siga con la actividad", ha señalado el presidente del PP de Avilés, Pedro de Rueda. El popular ha incidido en que "este es un tema para estar unidos".