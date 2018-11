Las infecciones respiratorias por virus llenan ya las consultas de Pediatría

Las infecciones respiratorias causadas mayoritariamente por virus ocupan desde hace días las consultas, especialmente las de los pediatras de los centros de salud del área sanitaria avilesina. Nueve de cada diez casos no precisan un tratamiento con antibiótico. "Más del 90 por ciento de las infecciones que tienen los niños durante los tres primeros años de vida son virales, y por tanto no precisan antibióticos; sin embargo es raro encontrar un niño español menor de 36 meses que no haya recibido dos o tres ciclos antibióticos, como mínimo, a lo largo de su corta vida", inciden profesionales vinculados a la Asociación Española de Pediatría (AEP). Rubrica estas palabras el máximo responsable de la Asociación Asturiana de Pediatría, José Ignacio Pérez Candás, con consulta en el centro de salud de Sabugo, en Avilés.

Los pediatras recuerdan que los antibióticos son medicamentos que se utilizan para tratar infecciones producidas por bacterias y que no son efectivos frente a virus u otros microorganismos. "El riesgo del uso indebido y el abuso de antibióticos se debe al desarrollo de resistencias a los mismos por parte de los microorganismos", subrayan los pediatras, que a veces reciben "presión" por parte de los padres. "Todo el mundo requiere antibióticos que no son analgésicos y no pueden aliviar el dolor de cabeza, garganta o quitar la fiebre", insisten los profesionales médicos.

Los pediatras sentencian que ante una infección respiratoria causada por virus -por bacterias sí precisaría tratamiento antibiótico- se debe tratar a los pacientes pediátricos con paciencia, reposo, mucha agua y miel si el niño tienen más de un año. "Antes del año no es recomendable dar miel a un bebé y es mejor la industrial a la casera para prevenir un improbable pero posible caso de botulismo", explica Pérez Candás.

Mientras que los virus respiratorios ya "circulan" por colegios y guarderías, los pediatras no han detectado todavía un "brote intenso" de bronquiolitis, una infección aguda de las vías respiratorias inferiores más frecuente en niños menores de un año y que supone aproximadamente el dieciocho por ciento de todas las hospitalizaciones pediátricas.

Bronquiolitis

"Todavía no estamos viendo un brote intenso pero habitualmente el VRS (virus respiratorio sincitial) circula desde ahora hasta más o menos abril", destaca el pediatra avilesino. Este virus se transmite fácilmente de una persona a otra. Puede adquirirse por contacto directo con alguien que lo tiene o por tocar objetos infectados, como juguetes o superficies como manillas o mostradores. El lavado frecuente de manos y no compartir utensilios para comer o beber son formas simples de prevenir que se propague el virus. En la actualidad, no existe una vacuna contra el VRS.

Esta infección vírica se manifiesta con dificultad para respirar y, normalmente, "pitidos" en el pecho tras un periodo de tos y mucosidad nasal. Tras tres o cuatro días aparece la dificultad respiratoria y el niño puede estar irritable, negarse a comer o presentar fiebre no demasiado elevada. En estos casos, los profesionales aconsejan mantener a los niños relativamente incorporados (con un almohadón debajo del colchó, por ejemplo), realizar lavados nasales con suero fisiológico (está desaconsejado ahora el uso de "peras" para succionar la mucosidad) o evitar ambientes con humo. Pruebas de que los niños empeoran es su color de piel -morada- y si al respirar se les marcan las costillas.