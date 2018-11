El alcalde de Corvera se rompe un brazo al caer en bici tras cruzársele un gato

Un accidente por culpa de un gato cuando hacía ciclismo por Grado ha dejado al alcalde de Corvera, Iván Fernández (PSOE), convaleciente, lo que mermará sus funciones en el Ayuntamiento durante unas semanas. Aún con dolores y tomando calmantes, el Regidor comentó ayer desde la habitación del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) donde está ingresado que se encuentra "de baja, pero operativo". Las intenciones del primer edil pasan por volver a la actividad municipal cuanto antes. "Voy a hacer caso de las recomendaciones de los médicos, pero intentaré ir al Ayuntamiento, aunque no sea a jornada intensiva como lo hacía hasta ahora", concretó.

El Regidor está ingresado en el hospital ovetense en vez de en Avilés porque tuvo el accidente en Grado. Fernández relata que la caída en bicicleta se produjo cuando estaba ya de regreso a casa. "Iba subiendo una cuesta, a unos 14 kilómetros por hora, y un coche venía en sentido contrario. Un gato se cruzó en la carretera y el conductor del vehículo lo atropelló. El animal salió despedido y me pegó en la rueda delantera", dice. El golpe le desequilibró y Fernández se fue al suelo. El resultado ha sido la rotura del húmero de su brazo izquierdo.

"Afortunadamente, no sufrí daños en las piernas, cara ni espalda. Tengo autonomía: puedo caminar, afeitarme y ducharme yo solo", indica. Este no ha sido el primer accidente en bicicleta de su vida. El primer edil de Corvera destaca que ha tenido "seis o siete caídas más, pero nunca tan graves". Y es que es un apasionado del deporte, en general, y del ciclismo, en particular.

Estar postrado en una cama de hospital no es plato de buen gusto para el Regidor corverano, pero tiene que esperar por ahora a que los médicos le operen la fractura de húmero. "Después, tendré que ir a rehabilitación, pero espero poder estar en el Ayuntamiento pronto", remarca.