El comité de La Coruña da plantón al de Avilés y a Alcoa en la quinta reunión del ERE

El comité de La Coruña tampoco ha acudido a la reunión de hoy en Madrid con Alcoa, la quinta sobre el ERE y en plena cuenta atrás para que finalice el periodo de consultas (expira este mismo viernes).

Empresa y sindicatos han quedado emplazados a otra reunión mañana y la compañía advierte que será la última oportunidad para formalizar la mesa negociadora.

Alcoa mantiene que está dispuesta a ampliar el periodo de consultas.

El comité de Avilés quiere constituir la comisión negociadora del ERE, y así se lo trasladó a los compañeros de La Coruña: "Ellos saben lo que hay. Hay una reforma laboral que nos llevó por delante a todos y que no nos deja ninguna otra opción más que configurar esa mesa. De no ser así, no tendremos ninguna capacidad jurídica para ir contra Alcoa. Eso lo saben en La Coruña y cualquiera. O damos ese paso, o estamos engañando a la gente y la mandamos al paro. Luego podremos negociar o no, llegar a un acuerdo o no, judicializar el proceso. Pero si no damos este paso previo, nos tiramos un tiro en la nuca".



Interés de inversores

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho hoy que le consta que la titular de Industria, Reyes Maroto, ha recibido "muestras de interés de varias empresas" para comprar las instalaciones que la aluminera Alcoa quiere cerrar en Avilés (Asturias) y La Coruña.

Tras participar hoy en el acto de 25 aniversario de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), ha manifestado que el problema de Alcoa "es un problema industrial que tiene poco que ver con la energía" y ha afirmado que el interés del Gobierno está en que no se produzcan impactos sobre el empleo o pérdida de capacidad industrial en España.

Además, ha indicado que es importante elaborar un estatuto de la industria electrointensiva que "incorpore con total transparencia" elementos de apoyo que se puedan dar a este tipo de empresas.

La ministra ha señalado que al Gobierno le importa "mucho" que haya un peso importante de la industria en este país y que entiende que la industria más intensiva en consumo energético no tiene fácil un proceso de descarbonización "rápido", pues "quedaría fuera del contexto de competitividad de los mercados, incluso aunque acometiera las mayores inversiones para su proceso de eficiencia energética".

Junto a esa transparencia en las medidas de apoyo a la industria electrointensiva, ha propuesto que se haga, como en países como Francia, que se suma el compromiso por la industria beneficiada de seguir apostando por la eficiencia o mejoras en los procesos para mantenerse siempre lo más avanzada posible.