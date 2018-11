La denunciada 50 veces por sus vecinos niega hacer ruidos: "Son los jardineros"

Los problemas vecinales de un bloque de la calle Hermanos Soria llegaron ayer a juicio. Un residente denunció a su vecina de abajo por coacciones, entre otros asuntos, por los ruidos que sufre en su piso que compró hace pocos meses. La mujer y el hijo, menor, del denunciante ya no duermen en su domicilio: "Tenemos miedo, por si van a estar allí y me van a agredir". La afectada avanzó que el niño, por prescripción del psicólogo y neurólogo, no puede pernoctar en esa vivienda, dados los continuados ruidos procedentes del piso de abajo. "La salud de mi hijo ha empeorado considerablemente", añadió. La familia demandada acumula casi medio centenar de denuncias de sus vecinos por problemas de convivencia.

La denunciada y su hijo negaron todas las acusaciones. "En mi casa no hay ruidos, lo harán las jardineros...", señaló ella en sede judicial. La mujer indicó además que no tiene problemas con los otros residentes de su bloque, pese a la gran cantidad de denuncias que acumula por problemas de convivencia y coacciones, según destacó el abogado de la acusación. La jueza también le recordó este elevado número de denuncias. La mujer reconoció después que "sí existen problemas con algunos vecinos que son todos familia". Un extremo negado por los asistentes al juicio, que viven en el mismo bloque.

El juicio de ayer es el primero de cuatro por cuestiones similares. El hijo de la denunciada también negó la existencia de ruidos en su vivienda: "En mi casa hay absoluto silencio, hay un perro que no ladra y ponemos música clásica suave".

El denunciante, por su parte, destacó que los ruidos "se producen a cualquier hora del día o de la madrugada". El afectado señaló además que intentó dialogar con la acusada sobre los hechos enjuiciados y no obtuvo respuesta. También dijo que, por temor a una agresión a su mujer e hijo, solicitó una orden de alejamiento "para garantizar una seguridad mínima".

Un testigo que realizó obras en casa del denunciante aseguró que sintió cómo en el piso de abajo, "había ruidos como si fueran de una hormigonera y de manera constante". El juicio ha quedado visto para sentencia.