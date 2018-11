El gaitero Bras Rodrigo estrena el vídeo del villancico "Un año de felicidad"

Bras Rodrigo estrena hoy el vídeo del villancico "Un año de felicidad". Este tema está incluido en el disco "Christmas Pipes", único en el mundo porque todas las canciones que contiene llevan la gaita como hilo conductor. La compilación musical incluye siete temas: versiones de los villancicos más conocidos en todo el mundo, como "We wish you a Merry Christmas", "Jingle Bells", "Silent Night" (Noche de Paz), "Santa Claus is coming to town", "The little drummer boy" (El Tamborilero), y un villancico de composición propia, con versión en asturiano y castellano.

El gaitero perlorín, que es director de la Banda de Gaitas de Corvera, felicita la Navidad con este último disco, en especial a los seguidores de la música y de la cultura general. El vídeo de "Un año de felicidad" muestra la magia navideña. Bras Rodrigo aparece tocando la gaita en plena naturaleza con las montañas nevadas, una escena típica de estas fechas. Los niños también aparecen abriendo regalos al lado del tradicional árbol, uno de los momentos más gratos y emotivos de la Pascua.