Glenn Hughes actuará en abril en el Palacio Valdés con temas clásicos de "Deep Purple"

A Glenn Hughes le conocen como "La voz del rock" y, en gran medida, es por haber formado parte de una de las más grandes bandas de rock and roll de todos los tiempos, "Deep Purple". Los aficionados a este género tienen una cita el 5 de abril para asistir al concierto que ofrecerá en el teatro Palacio Valdés, uno de los cuatro de su gira española que comenzará unos días antes. Avilés disfrutará de la música de Hughes, como también lo harán en Barcelona, Madrid y Bilbao. Los conciertos de esta gira serán especiales porque el bajista y cantante pondrá sobre las tablas el repertorio clásico de los "Purple". Interpretará temas que han revolucionado la música, independientemente del género, tales como "Highway star" o "Smoke on the water", por poner dos ejemplos, después de dar un repaso a los discos "Burn", "Stormbringer" y "Come taste the band".

El vocalista ofreció su último concierto con "Deep Purple" en marzo de 1976; desde entonces se han contado por miles las veces que le han pedido que recuperara esa época musical, una de las más gloriosas en la historia del rock and roll. Tras 42 años de aquel espectáculo, Hughes llega con toda la fuerza para ofrecer un concierto que transportará a más de uno a aquella gloriosa década, de vinilos y estadios llenos.

Para más datos, Glenn Hughes tiene el honor de ser uno de los músicos más importantes de la historia del rock, no solo por formar parte de "Deep Purple" sino también por ser la voz de "Black Sabbath" durante unos años y colaborar con otros genios del género como "Withesnake" y Gary Moore, entre otros, además de su etapa en solitario.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, señaló que el hecho de contar con el espectáculo de Glenn Hughes en Avilés el próximo 5 de abril "ha supuesto un esfuerzo titánico que ha merecido la pena". "Avilés se sitúa en el mapa del rock", apostilló la edil, que destacó el buen estado de forma en el que se encuentra el vocalista pese a tener 66 años. "El concierto de Glenn Hughes y otros está generando mucha ilusión y esa cuestión nos motiva para seguir programando conciertos de rock, dada la buena respuesta de la gente", apuntó la concejala de Cultura, que quiso agradecer la labor de los técnicos del Palacio Valdés por conseguir que Avilés sea una de las cuatro ciudades que albergará el concierto especial de Hughes en el que recordará su pasado en "Deep Purple". "En otros conciertos, Glenn Hughes siempre suele tocar alguna canción de 'Deep Purple', pero este será íntegro", destacó Alonso.

Las entradas para asistir a este especial concierto se pusieron ayer a la venta a las 11.00 horas. Los fans y amantes del rock and roll de todos los tiempos pueden adquirir sus boletos en la taquilla de la Casa de Cultura, en los cajeros automáticos de Liberbank, en el teléfono 902 106 601 o través de internet en la web de Liberbank.