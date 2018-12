"Hice la novela para que mis conocidos supieran de mi pasión por escribir"

Susana Jódar, ovetense de 25 años, presenta hoy, a las siete de la tarde, su primer novela, "Visita inesperada", en el Museo Marítimo de Asturias. La joven está asombrada con la acogida del libro, que ya va por la cuarta edición. Incluso la editorial Planeta se ha interesado en leer las líneas de esta historia de intriga policiaca ambientada entre Luanco y Oviedo.

- ¿Por qué ambientó su obra en Luanco?

-El argumento lo tenía pensado desde hace mucho tiempo. Al querer llevarlo a papel, siempre pensé en hacerlo en un sitio que conociese. Estaba entre ambientarla en Oviedo, de donde soy, o en Luanco. Cuando me decidí por Luanco, en la novela no le puse el nombre real, lo llamé "Faro" porque tenía miedo de que a la gente no le encajara, o que pudiese parecer mal a alguien. La gente que fue leyendo mi libro antes de publicarlo me decía que era mejor que la gente reconociera el lugar en el que transcurre la acción y me convencieron. Además, mi abuela era la comadrona de Luanco desde los años 70 y por parte de mi madre son de aquí. Soy de Oviedo y ahora vivo en Llanes, pero cuando puedo vengo a Luanco porque me encanta sentarme en una de las terrazas del muelle, viendo el mar y comiendo bígaros.

- ¿Cuándo surgió la inspiración?

-Hace algo más de dos años empecé a escribir las novelas. Aprovechaba las tardes y en los momentos libres que tenía. Hice un parón por trabajo porque tuve que ir a vivir a Santander y estaba estudiando un máster a la vez que trabajaba. Cuando me vine a Llanes a vivir fue cuando le fui dando forma a la historia. Hace un año que la terminé pero le di varias vueltas. Al principio estaba escrita en primera persona, pero luego lo cambié a tercera persona, con un narrador.

- ¿Cómo ha sido la acogida por parte del público?

-La acogida fue mucho mejor de lo que esperaba. Voy a sacar la cuarta edición. Cuando lo presenté en el bar La Genuina de Oviedo, que aparece en la novela, vendí todos los ejemplares que había hecho. Fue algo que me sorprendió porque yo pensaba que me iban a leer cuatro conocidos y ya. Pero no ha sido así. Incluso la gente me escribe para dar su valoración sobre la novela y me hacen correcciones. Al no tener a nadie que edite la novela, son los lectores los que me ayudan a hacer cambios.

- Al ser una novela autoeditada, ¿cómo hace para promocionarla?

-Uso mucho las redes sociales. Esta semana hice un vídeo promocional que mandé a varias editoriales, en el que están recopilados los datos de los seguidores y los comentarios de la gente que lo vio. Me llamó la editorial Planeta porque están interesados en leer mi novela.

- Desvele algún detalle de su novela.

-La protagonista, Cristina, es viuda de un investigador y está metida en una espiral destructiva desde que el marido murió hace dos meses y no le ve ningún sentido a su vida. Por otro lado, está el personaje de Luis, un inspector de policía con sede en Oviedo al que le dan su primer gran caso, que es la desaparición de una alumna de la Universidad de Oviedo. El hombre se ve de golpe superado por este caso y decide recurrir a Cristina porque había trabajado en algunas investigaciones con su marido y cree que en ella va a encontrar la inspiración y que le va a poder explicar la forma de trabajar de él para esclarecer el asunto. Por eso la novela se llama "Visita inesperada", porque desde que Luis llama a casa de Cristina en busca de ayuda sus vidas cambian por completo.

- ¿Qué lugares singulares de Luanco describe en su novela?

-Cristina vive como si fuera en la zona de Peroño. Va al supermercado, al muelle, a la playa... Está ambientada en la actualidad, en el Luanco y el Oviedo actual.

- Siendo ingeniera de Caminos, ¿por qué se enfrascó en el mundo literario?

-Publiqué la novela para que la gente que me conoce pero que no sabía de mi pasión por la escritura, me diese una oportunidad y pudiese leer lo que escribo. La obra está autoeditada porque así evité el lío de tener que estar contactando con editoriales y tener que esperar meses o años a que me respondieran.

- ¿Habrá segunda parte?

-Sí. Ya tengo algo escrito de la segunda parte. La historia ya está muy pensada, la quiero continuar. Me gustaría que la segunda parte la publique una editorial.