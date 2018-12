Alcoa suma en sus plantas 26 desconexiones este año para abaratar la factura de la luz

Alcoa acumula este año casi veinticinco desconexiones del sistema eléctrico para abaratar la factura de la luz. Es el número de veces que se activó en la aluminera la interrumpibilidad, el servicio por el que las industrias grandes consumidoras de energía tienen que desenchufarse de la red para así aportar más potencia al sistema, ya sea por motivos técnicos o económicos. Por "apagar" la luz en sus fábricas, Alcoa consigue abaratar su factura eléctrica, como el resto de industrias electrointensivas. Esos bonus eléctricos son los que se reparten las empresas en la subasta de interrumpibilidad, en la que pujan por lotes de potencia. Los del primer semestre de 2019 se subastarán en las pujas que comenzarán el lunes en Madrid y cuyas condiciones no parecen agradar a industrias como Alcoa, Asturiana de Zinc o Arcelor-Mittal, que tendrán cuatro menos bloques de 40 megavatios por los que pujar, los que más les interesan. La interrumpibilidad se ha activado en lo que va de año en diez ocasiones en Azsa (de una hora cada una) y otras tantas en las instalaciones de la siderúrgica Arcelor-Mittal.

El Partido Popular (PP), que viene manifestando su preocupación por la ley de transición energética en la que trabaja el Gobierno de Pedro Sánchez, arremetió ayer contra el PSOE por "las condiciones de la subasta de interrumpibilidad, que castigan a las empresas de la comarca" y creen que las medidas anunciadas ayer por la Ministra Reyes Maroto no resuelven el problema. "No se tiene en cuenta el problema actual de Alcoa, parece que el Gobierno quiere empujar a esta empresa a tomar las medidas que todos tememos. La responsabilidad de los costes eléctricos es del Gobierno. La Alcaldesa (Mariví Monteserín) no se entera. Esto no consiste en poner pancartas en el Ayuntamiento sino en convencer al Gobierno central de que esto es una locura y un sin sentido", criticó el portavoz del PP avilesino, Rodríguez de la Torre.

Mientras, los trabajadores de Alcoa preparan nuevas movilizaciones en coordinación con los compañeros de la planta de La Coruña. El martes y jueves de la próxima semana habrá concentraciones ante la fábrica (de 10.30 a 21.00 horas), el miércoles ante el Ayuntamiento de Castrillón y el viernes los avilesinos viajarán a La Coruña, donde se está preparando una marcha.

