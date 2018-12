El empleo y los barrios, prioridad para Ganemos en los presupuestos

El empleo y el impulso de los barrios centran las peticiones de Ganemos para los presupuestos municipales. "Es ahí donde establecemos nuestras propuestas para dar un giro a las políticas practicadas hasta ahora", señalaron ayer desde la formación.

Ganemos criticó que el Partido Popular no aporte "ninguna propuesta" a las cuentas ("algo lógico cuando no se tiene ningún modelo de ciudad") y afeó que la hoja de ruta con once líneas de actuación para abordar el problema del desempleo que presentó hace casi dos años no obtuviera entonces "ninguna respuesta" del gobierno local.

"Nos agrada que los otros dos grupos del campo popular, Somos e IU, presenten ahora propuestas contenidas en aquel documento: la recuperación de los planes de empleo, el cambio de los estatutos de la sociedad instrumental del Ayuntamiento de servicios auxiliares para que sirva de instrumento de remunicipalización de servicios o la recuperación de las brigadas municipales. Seguimos abiertos a recibir cualquier planteamiento nuevo que complete nuestra propuesta de empleo y a conversar para impulsar una acción común", apuntaron desde la formación.

Ganemos organiza hoy un encuentro en el hotel 40 Nudos de la calle La Fruta en el que se presentará la Confederación Municipalista. El acto comenzará a las 11.00 horas con una mesa redonda sobre salud y medio ambiente, con la participación de médicos y ecologistas.