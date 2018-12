La Magdalena premia al agente Alberto Vior por su intensa labor social

Los integrantes del proyecto de integración social de La Magdalena "Aunando esfuerzos" reconocerán la labor del inspector de la Policía Nacional delegado de Participación ciudadana, Alberto Vior, por "su dedicación y colaboración". Vior lleva dos años impartiendo charlas en centros educativos, vecinales y de mayores sobre prevención ante robos y delitos de internet, entre otros asuntos, con el objetivo de prevenir delitos. "Cuando me dijeron que me daban un premio, me quedé boquiabierto, todo un detallazo", señaló el agente. La entrega se hará el viernes 14 en el colegio Marcelo Gago, donde también habrá actividades y una cena de hermandad.