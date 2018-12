El mejor cóctel de vodka se prepara en Avilés

El ovetense Jorge Serrano, con negocio en la calle Alfonso VII de Avilés, suma ya diez podios en trece competiciones de coctelería. El último lo consiguió recientemente en Vitoria, donde ganó el III Concurso de Coctelería Basmoon Vodka, una competición nacional en la que dejó por el camino a más de un centenar de participantes.

"Basmoon es un vodka que está pegando muy fuerte. Me siento muy identificado con tu lema, 'sigue tu propio camino'. Tiene un componente arriesgado, me gusta arriesgar y crear. Quien no arriesga no gana", explica el hostelero, que arriesgó y ganó en el Piano Bar del Hotel Lakua de Victoria. El reto consistió en preparar un trago corto de vodka, otro largo y un tercero libre, pero con los ingredientes facilitados por la organización y sin medidores, "a ojo", como los barman de antes. Para el corto utilizó además del vodka limón negro de Irán ("Tiene un punto ahumado y muy especiado"), vermú seco, licor de hierbas y un licor de manzana con base de coñac. Fue el mejor cóctel de la noche para el jurado.

Para el trago largo, se inspiró en un clásico silver fizz, en el que cambió el azúcar por miel, infusionó seta boletus en el vodka ("Le da un toque terroso fenomenal") y le añadió un pesto a base de licor con parmesano.

En la "mesa sorpresa" asombró con una variación de un Martínez. "Con ginebra, licor de licor de cereza y lo varié con el vodka, licor de pera, absenta y vermú seco. Lo gasifiqué con una técnica de vanguardia. Miembros del jurado, muy reconocidos incluso a nivel internacional, me dijeron que lo que presenté es de lo mejor que habían visto en competiciones. Eso es muy gratificante", sostiene Jorge Serrano. El hostelero estudió Derecho, pero dejó la abogacía por la Escuela de Hostelería de Oviedo. Tras trabajar en varias coctelerías por todo el país, hace un año abrió la suya Avilés, la ciudad de su mujer.