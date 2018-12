Una simpatizante de Vox agrede a una fotoperiodista

Una simpatizante de Vox agredió ayer a una fotoperiodista que estaba cubriendo el acto de presentación del partido en Avilés para LA NUEVA ESPAÑA. La agresora, vecina de Madrid, protagonizó un forcejeo con la fotógrafa, María Fuentes, le rompió el jersey, le tiró de los pelos y se llevó su equipo fotográfico, que acabó recuperando un compañero. Vox se desvinculó del suceso y expresó su repulsa. La profesión periodística condenó unánimemente el ataque en un comunicado al que se adhirieron distintos partidos. La fotoperiodista presentó denuncia ante la Policía Nacional de Avilés.

El incidente se produjo en torno a las 13.30 horas en una sala de celebraciones de la calle Galiana. Según consta en la denuncia, la fotoperiodista estaba realizando su trabajo cuando una mujer se dirigió a ella y de manera violenta le exigió que le enseñara el contenido de la cámara y borrase las fotos. María Fuentes se negó y, ante la "hostilidad" de la situación, salió del local sin completar su labor. La mujer, prosigue, la siguió gritando, se abalanzó sobre ella por la espalda ("No te vas a ir de aquí con mis fotos"), le tiró del pelo y la zarandeó. La trabajadora le hizo acto seguido una foto de manera instintiva y la mujer, siempre según la denuncia, le agarró la cámara, la tiró al suelo y se llevó la mochila con el resto del equipo.

Varios viandantes rodearon a la fotoperiodista para ayudarla. La coordinadora de Vox en Avilés, Arancha Martínez, ofreció disculpas a la fotoperiodista y condenó lo sucedido.

"Me han hecho fotos sin permiso. Vox no tiene la culpa de que yo tenga muy mal carácter. Le pedí por favor que borrara las fotos y no me hizo caso. Sólo la agarré del jersey, se rompía con nada porque era como un pañuelito. Yo se lo pago, no tengo problema", explicó la denunciada, que sostiene que la fotoperiodista le hizo "una peineta" antes de abandonar el local.

La Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos, la Asociación de Profesionales de la Comunicación de Avilés, el Colegio Profesional de Periodistas de Asturias y la Asociación de la Prensa de Oviedo condenaron la agresión que, "además de constituir un hecho sin precedentes en esta etapa democrática, supone un atentado a la libertad de información, a la dignidad de las personas que ejercemos esta profesión y a los más elementales principios de civismo, respeto y concordia en nuestra sociedad".

Los cuatro colectivos tachan el ataque de "vergonzosa e inadmisible" y exigen a Vox que "denuncie públicamente a la autora de esta lamentable agresión". Al comunicado se adhirieron el PSOE, el PP, Izquierda Unida y Foro, y otras formaciones, como Ciudadanos y Podemos, manifestaron su solidaridad.