Tres vecinos retienen a un ladrón en pleno asalto a un bar

Dos personas reventaron pasadas las tres menos cuarto de la madrugada del domingo la puerta del Café Bidul, en la calle Auseva. Lo hicieron con la tapa de una alcantarilla cercana. El de antes de anoche fue el décimo cuarto asalto que sufre el propietario del local desde su apertura, en el año 2006.

Tras tirar la tapa, un hombre accedió por la fuerza al conocido bar de Puerta de la Villa con intención de llevarse su recaudación. Sin embargo, no pudo llevar a cabo su plan porque tres personas que pasaban por la zona a esa hora se lo impidieron. Estas tres personas le obligaron a atrincherarse en el interior del bar para dar tiempo a llegar a la Policía Nacional al lugar de los hechos, cosa que hicieron muy rápidamente. Pararon los vehículos en la calle Auseva (uno de ellos, subió a la acera), tomaron el control de la situación y esposaron al hombre. Tras ello lo metieron en un coche y fue al calabozo.

Según indicó el propietario del bar, el aviso se lo dio los gestores de la alarma. "Preguntaron si a esa hora tenía que haber alguien en el bar", apuntó. La respuesta fue negativa y, como consecuencia, empezó a sonar la alarma y se dio aviso a la Policía.

Mientras estaba sucediendo esto, los tres vecinos que pasaban por la calle hicieron todo cuanto estuvo en sus manos para impedir salir del bar. El ladrón empezó entonces a tirarles ceniceros (con uno de ellos reventó un televisor: el que usan para ver el fútbol en la terraza). Sonaron unas voces más altas que otras. Comenzó a dar patadas a los tres hombres (uno de ellos amigos del propietario). Pero no pudo escapar.

El ladrón no iba solo. Otra persona le había ayudado con la alcantarilla. Esta segunda persona, sin embargo, no pudo acceder al local. El ladrón detenido es conocido por los cuerpos de seguridad del Estado: tiene un currículo largo de pequeños asaltos. La luna rota de la puerta del bar fue repuesta de manera inmediata. "Hacía tiempo que no intentaban robarme. Llevaba casi dos años librándome, pero ya tengo muchas malas experiencias, incluidos varios alunizajes", apuntó el propietario.

Los asaltos a pequeños bares son tan frecuentes que los vecinos de barrios como Versalles o La Madgalena han denunciado la necesidad de mayor seguridad durante las madrugadas.