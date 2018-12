"Si Alcoa no quiere vender, el Gobierno tiene que obligarla", reclama la plantilla

"Si Alcoa no quiere vender, el Gobierno de España tiene que obligarla", señaló ayer el presidente de su comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz, al término de la asamblea general que celebraron los trabajadores de la aluminera en la cantina de la planta de San Balandrán. "No hay más tiempo que el próximo día 15 de enero. Después, tienen dos semanas para ejecutar los despidos. No podemos llegar a ese punto: es la hora del Gobierno. Si tiene algo para nosotros, que lo presente en la próxima reunión de la Mesa Técnica. No podemos esperar más", reaccionó el representante sindical, que anunció un nuevo calendario de movilizaciones aprobado por los trabajadores que participaron en la asamblea de ayer.

Los trabajadores de Avilés y los de La Coruña han convocado sendas huelgas el próximo día 8 de enero. Para entonces se inicia el "sprint" último de negociaciones. Entre ese día y el 15 de enero (el último del período de consultas) las dos partes se reúnen casi todos los días. El 8 de enero las plantillas de las dos fábricas tienen previsto llevar la protesta al Paseo de la Castellana de Madrid. Allí está la sede del Ministerio de Industria. La secretaría del comité está abierta para apuntar a los que quieran acudir a la concentración, que se desarrollará entre las 10.00 y las 14.00 horas de ese día. El comité pide a los interesados en acudir a la manifestación en Madrid que digan con cuántas personas quieren viajar "para poder gestionar el número de autobuses". El objetivo de esta movilización es dejar claro al Ejecutivo central que la carta ganadora de este póker es la suya: "Les vamos a ayudar en todo lo que esté en nuestra mano, pero dado que la empresa quiere cerrar las fábricas, habrá que apretar para que esto no termine sucediendo", señaló De la Uz.

La intensificación de las protestas sindicales va a ir pareja al desarrollo de la negociación del expediente de regulación de empleo. Lo que quieren los sindicalistas es que la compañía les facilite los datos que, según su criterio, justifican el cierre de las plantas de aluminio. Los trabajadores cuentan con un informe de 277 páginas que, según los representantes sindicales, desmonta "ce por be" los argumentos de la compañía; es decir, que el negocio está mal en el mundo y que la tecnología es deficitaria.

Antes de que suceda todo esto, los trabajadores se concentrarán en las puertas de la fábrica la próxima Nochevieja. La convocatoria está previsto que se desarrolle entre las 10.00 y las 12.00 horas. Pero las acciones no van a quedar en este punto. El próximo día 12 de enero, la plantilla hará una marcha que partirá desde Alcoa para concluir en la plaza de España con una concentración.

Los trabajadores de Alcoa saben que lo que se logró el pasado jueves en Madrid sólo es un pequeño respiro. "No se ha ganado ninguna batalla", recalcó De la Uz. El objetivo es que la empresa quiera dé su brazo a torcer y aborte la idea de cerrar, pero eso, por el momento, no está entre las opciones que contempla Alcoa. Los trabajadores no quieren ni oír hablar de cierre y esgrimen sus argumentos contra esa propuesta. El acercamiento de estas dos posiciones tan lejanas es lo que tienen que hacer las dos partes en los próximos días. Por esa razón es precisa la actuación rápida del Gobierno de España, que "lleva diciendo desde hace días que tiene compradores a la vista", subrayó De la Uz. Eso y la baza del Estatuto de las empresas de grandes consumos eléctricos. El Principado y la plantilla insta el Ejecutivo a dar señales de vida. Pues queda poca en Alcoa.