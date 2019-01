El anterior cura de Trasona usó la iglesia para grabar películas "sin autorización"

El anterior párroco de Trasona, José Santaclara, usó la iglesia como escenario para grabar, al menos, una película. Lo hizo "sin autorización" de las autoridades religiosas. "Intuíamos que estaba involucrado en el mundo del doblaje y del cine, pero no sabíamos nada de que había utilizado un lugar sacro para una grabación", señaló ayer el arcipreste de Avilés, Vicente Pañeda, que es párroco de Pillarno, San Miguel de Quiloño, San Martín de Laspra y Piedras Blancas.

Esos filmes fueron grabados antes de que Santaclara dejara de oficiar misa en Trasona, es decir, antes del pasado mes de septiembre de 2018 cuando, por orden del Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, se trasladó como párroco a las localidades gijonesas de Fresno-Monteana, Poago, San Andrés de los Tacones, además de asumir el cargo de capellán del Hospital de Cabueñes.

Los feligreses de San Vicente de Trasona se enteraron de que el templo era utilizado para la grabación de películas después, cuando Santaclara ya no estaba en el concejo de Corvera. Y critican con dureza esa acción porque consideran que el templo es un lugar sagrado que ha de utilizarse para cuestiones estrictamente relacionadas con la fe, como el rezo y las misas, además de los casamientos, bautizos y comuniones. "Es un lugar para el recogimiento, para el rezo y como tal ha de respetarse", aseveran los vecinos críticos con la gestión de Santaclara. El Arcipreste de Avilés corrobora las palabras de los fieles corveranos.

"Estaba utilizando una infraestructura de la parroquia, no es lo mismo que grabar en casa, es un espacio sacro", apuntó Pañeda, que señaló además que para cualquier actividad que se desarrolle en los templos es necesario la solicitud de un permiso a instancias superiores, "cosa que no ocurrió en ningún momento".

Según el Arciprestazgo de Avilés, no fue la primera vez que Santaclara rehuyó la autorización para actuaciones vinculadas con su gestión de parroquias del concejo de Corvera. Lo hizo con una obra en el cementerio de Trasona para la construcción de nichos sin permiso y, semanas después, hizo algo similar en el camposanto de Cancienes, que también era coordinado por el sacerdote. Ambas actuaciones fueron paralizadas por el Arciprestazgo de Avilés el pasado verano, como informó este diario.

La afición por el mundo del cine del anterior párroco de Trasona no es nueva. Ha participado en diversas películas como actor de doblaje al asturiano. Es más, puso la voz de Michael Caine en uno de esos filmes emitidos por la televisión pública regional. En 2016, comentó en declaraciones a este periódico su pasión por el doblaje: "Me apasiona, es un proceso de formación personal que no es incompatible con otras, y me sirve para incorporar algunos recursos al púlpito". Como actor, también ha participado en algún filme. En el grabado en el interior de la iglesia de Trasona, hay armas y disparos. "En lo más alto de la Iglesia está en el Santísimo Cristo, es una falta de respeto", señalaron los vecinos, indignados con que su templo haya sido utilizado como escenario de cine. "Es inconcebible", añaden.