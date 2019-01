Los trabajadores de Alcoa celebran una marcha hasta Avilés para concentrarse frente al Ayuntamiento

El comité de empresa de la factoría de Alcoa en Avilés ha convocado una marcha a pie para este sábado 12 de enero desde la fábrica hasta el Ayuntamiento del municipio. Cerca de 400 personas han comenzado la marcha alrededor de las once y cuarto de la mañana.

Desde el comité de empresa han llamado a participar en las movilizaciones a todos los compañeros de empresas auxiliares. Exigimos al ministerio una garantía industrial, si esto lo pilota Alcoa estamos cerrados", afirma el presidente del comité de empresa, José Manuel González de la Uz (CC OO). ""El martes no se acaba nada. Estaremos aquí el martes, el miércoles... a ver quien tiene narices a echarnos", reconoce.

"Si no hay solución, Maroto dimisión" o "guerra, guerra, guerra si esto no se arregla", son algunas de la frases que los trabajadores han gritado durante la caminata.

"La caminata es una forma de luchar hasta el ultimo momento, la esperanza la tenemos en que el gobierno haga algo. No sabemos lo que tiene que hacer, pero algo, señala Pablo García, que recorre el camino junto a su mujer y su hija. "Es lo unico que nos queda. A ver si el Gobierno se mueve", explica José torres, de 52 años y trabajador de Alcoa en A Coruña.

"Llevamos tiempo sin dormir. Últimamente es como no tener marido, siempre al teléfono. Yo ya no tengo esperanza, fuimos a Madrid y no movieron nada", declara Pilar Cantarero, esposa de Pedro Cuesta, miembro del comité de empresa.

COOO mostraba este viernes su rechazo a las medidas propuestas este jueves por la multinacional que consistían en mantener el empleo a 200 trabajadores en las áreas de fundición de las plantas de Avilés y La Coruña, despidiendo al resto mediante planes de prejubilación e indemnización, al considerar que no ofrece "ninguna salida" a estos trabajadores.

El sindicato ha echado en falta que la empresa no contemple ninguna alternativa que permita el mantenimiento de las factorías tal y como se encuentran en la actualidad, pese a que Alcoa haya propuesto paralizar de forma controlada las series de electrólisis con el fin de encontrar un inversor interesada en estas antes del 30 de junio.

Pero el sindicato considera que "será difícil" poner en marcha este proyecto, lo que supondría no ofrecer salidas a los trabajadores que se sumarían a un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) durante estos seis meses, que ascienden, según ellos, a más de 500 personas.



El Gobierno rechaza intervenir Alcoa ante los despidos

El Gobierno de España descartó ayer "soluciones contrarias a la normativa europea, como sería la nacionalización de las plantas alumineras de Alcoa" tras conocer el plan de la multinacional para echar a dos tercios de la plantilla de Avilés y La Coruña a partir del martes. Un nuevo jarro de agua fría para los trabajadores de la compañía aluminera norteamericana. El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) insistió en reclamar a a firma "un mayor compromiso en la búsqueda de una alternativa al cierre". Esta alternativa, según indicaron, pasa por que el Estado tenga "la titularidad de las dos empresas". Y es que los trabajadores consideran que el Gobierno de España ha decidido dejar de apretar a la multinacional.