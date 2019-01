Alcoa rechaza prolongar la negociación de los despidos y el plazo expira hoy

Se acaba la cuenta atrás. En unas horas expira el periodo de consultas que dio la multinacional Alcoa para la negociación de los despidos de los trabajadores de Avilés y La Coruña (686, de los que 317 corresponde al complejo asturiano) tras el anuncio de cierre de sendas factorías. Representantes del gigante aluminero y de la plantilla permanecían al cierre de esta edición reunidos en la sede del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Madrid sin que trascendiese acuerdo alguno. El tiempo se agota y no habrá más. Alcoa rechaza prolongar la negociación del ERE más allá de hoy, según fuentes de la multinacional, pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez llegó a aseverar el pasado jueves que hay "base jurídica" para ampliar las conversaciones durante seis meses.

La jornada maratoniana de ayer comenzó a primera hora con el anuncio de que la que reunión sobre el ERE de Alcoa se celebraría en la sede del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en vez de en el hotel que venía acogiendo las negociaciones. Poco después, a las once, los comités de empresa de Avilés y La Coruña convocaban una rueda de prensa para urgir al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que asuma la gestión de sendas factorías o que las intervenga de forma temporal.

"El Gobierno tiene que dejarse de indefinición, tiene que pilotar esta situación, son ellos los que tienen que buscar la solución y Alcoa poner el dinero (para dejar las plantas a punto para la entrada de otro inversor). El Gobierno tiene que dejar de estar escondido tras las bambalinas y ponerse al frente de esto. Si no, no hay solución", apuntó el presidente del comité avilesino, José Manuel Gómez de la Uz sobre el mensaje que los trabajadores iban a poner sobre la mesa del Ministerio de Industria en una reunión que finalmente no se celebró.

Los sindicatos sostienen que el Ejecutivo está a la espera de que las partes lleguen a un acuerdo, pero la propuesta de la compañía, inciden los sindicalistas, "solo pasa por cerrar la empresa" (continuar simplemente con la actividad en las fundiciones, con 200 trabajadores en total, echar al resto a un ERTE y apagar las cubas, pero de forma ordenada por si se concreta una inversión antes del 30 de junio). "Queremos seguir trabajando, con nuestras empresas tal y como lo conocemos. Si Alcoa quiere marchar, que ponga la pasta y que sea el Gobierno quien busque un inversor. Alcoa nos quiere liquidar, irse de rositas y quedarse con el mercado. Es muy difícil llegar a un acuerdo en esa situación. El Gobierno tiene que pilotar esto y conseguir la continuidad de las fábricas, de las series de electrolisis e inversión", prosiguió De la Uz.

Su homólogo en el comité de empresa de Alcoa en La Coruña, Juan Carlos López Corbacho, criticó los cambios de última hora que se están produciendo en las negociaciones a contra reloj: "Ya está bien de marearnos y tomarnos el pelo. Ya no hay excusas para nadie, Alcoa solo quiere despedirnos a todos y cerrar las plantas".

Los representantes de los trabajadores inciden que está en juego el futuro de un sector estratégico como es el del aluminio. "El Gobierno, de una vez por todas, tiene que proteger los intereses del país y de la industria, se quiere cerrar un sector productivo como el nuestro y traer el producto desde otras localizaciones. Es un escándalo. Toca ya intervenir y hay dos formas: asumiendo la gestión de las plantas o intervenirlas directamente porque (el Gobierno) tiene la Constitución debajo del brazo. Somos un monopolio en manos de Alcoa, somos un sector estratégico de futuro y fundamental para el país".

La ministra de Industria, Reyes Maroto, aseveró que las últimas horas de negociaciones del ERE van a ser "clave", y sobre los inversores potenciales incidió en que se tienen que "sustanciar" y eso requiere tiempo. En declaraciones a los periodistas en un acto en Zaragoza, la Ministra aseguró que el Gobierno trabaja en la búsqueda de soluciones, y se mostró confiada en que la voluntad de todas las partes lleven a esa solución. Maroto incidió en que el Ejecutivo no es "sospechoso de mirar para otro lado" en este conflicto y puso de nuevo como ejemplo las crisis de Vestas y de Cemex. "Hemos dado muestras de que este Gobierno es responsable, de que ante una deslocalización trabaja", dijo.

La negociación sobre el ERE comenzó pasado el mediodía y al cierre de esta edición (pasada la medianoche), aún continuaba. Los comités pretenden que Alcoa, antes de la fuga, acometa inversiones en las series de electrolisis para que pueda haber proyecto industrial de continuidad más allá del próximo 30 de junio, cuando Alcoa quiere echar el cierre definitivo.

La cuenta atrás ha pasado de días a horas. Con motivo de la última reunión del periodo de consultas que tendrá lugar hoy en Madrid, el comité de empresa de la planta de Avilés ha fletado un autobús para que aquellos que lo deseen puedan acompañar a los compañeros que negocian en la capital. El autobús tenía previsto partir a las 6.30 horas del centro comercial de Trasona (Corvera). Los trabajadores, además, se concentrarán ante la fábrica de San Balandrán durante todo el día a la espera de noticias.