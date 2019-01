Avilés saca los cuernos

Los avilesinos lo han hecho muchas veces. Y en marzo tendrán una nueva oportunidad de sacar los cuernos (gesto rockero por excelencia) al ritmo de Nikki Hill, Ilegales, Burning, Ana Popovic o Kim Lenz, entre otros muchos artistas que se darán cita en la ciudad los días 22, 23 y 24.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, presentó esta mañana el festival "Rock In Town" que tiene por objeto "acercar al público asistente al estilo y cultura del rock a través de la música en directo y de actividades complementarias".

El evento musical llegará a diferentes enclaves de la ciudad con la pista de la Exposición como escenario principal a la que se sumarán la Antigua Pescadería, el Palacio de Valdecarzana y varios locales de hostelería de la ciudad.

Entre los artistas que actuarán en esta primera edición del "Rock In Town" se encuentran tanto músicos internacionales de primer nivel como nacionales. Nikki Hill, Ilegales, Tarque, Kim Lenz, Anna Popovic, Burning encabezan un cartel al que se suman artistas de la escena asturiana como The Nap o Igor Pascual.

Los conciertos se sucederán a lo largo de los tres días con entrada libre y gratuita, a excepción del show que tendrá lugar el sábado 23 de marzo por la noche en una carpa que será instalada en la Pista de la Exposición. En ella se podrá disfrutar de las actuaciones de Nikki Hill, Ilegales, Tarque, Igor Pascual, Anna Popovic y Winchester. Las entradas para este día podrán adquirirse a partir del jueves 24 de enero a las 12.00 horas a través de la página www.rockintown.es y físicamente en el café "Lord Byron", librería Paradiso y la Bomba Records. El precio de la venta anticipada será de 35 euros.