Arte en defensa de la industria

El pintor avilesino Luis Taboada Rodríguez ha puesto su pincel al servicio de la lucha que se libra brazo partido por el mantenimiento de la actividad industrial en Asturias, de forma muy especial en la comarca de Avilés, que concentra a las principales empresas del sector. El artista conoce de primera mano la realidad de la industria, sus amenazas y las posibles soluciones, no en vano es prejubilado desde hace pocos meses de Arcelor-Mittal, una empresa en la que entró cuando aún se llamaba Ensidesa y era pública. Con Alcoa en la cuerda floja y una preocupación general por el futuro de la gran industria -Azsa, Saint-Gobain, Arcelor...-, Taboada ha convertido el pincel en su herramienta de combate tan válida, según piensa, como las pancartas, las barricadas o las movilizaciones.

"Me tengo por un pintor narrativo, aspiro a que cada una de mis obras contenga un relato, carga crítica y cierta connotación humorística. Y creo que esos tres elementos están presentes en el cuadro que he hecho alusivo a la situación que vive la plantilla avilesina de Alcoa y que, como se demostró en la gran manifestación celebrada en Avilés en noviembre, trasciende al conjunto de la gran industria asturiana, amenazada por la descarbonización y el pretendido paso a un escenario de energías limpias que yo, personalmente, no veo viable en los plazos que plantea el Gobierno", explica el pintor, crítico con el "electoralismo" que a su juicio rezuma la estrategia industrial del equipo de Pedro Sánchez.

"La razón de ser de Avilés es la industria y sin ella no seríamos nada. Y que nadie crea que es imposible perder las fábricas: le pasó a Detroit, en Estados Unidos, o sea que cómo no va a poder pasar aquí, que somos una mota de polvo en comparación con el gigante americano de la automoción", reflexiona el artista y exsiderúrgico.

El cuadro en cuestión dedicado a la convulsión industrial presente se titula "Nuevas medidas energéticas 'flower power' del Ministerio de Transición Ecológica" y en él se aprecian los siguientes elementos: una sede ministerial decorada con motivos hippies y rodeada de molinillos de papel (en alusión al furor gubernamental por la energía eólica), fichas de un dominó cayendo en serie que simbolizan a las grandes industrias y un grupo de obreros aguantando como pueden el derrumbe industrial.

Esos obreros, reconocibles por sus cascos y chalecos reflectantes, tienen forman de manzanas, una constante en los cuadros de temática económica que pinta Taboada: "Uso manzanas para dar forma a mis personajes por su carga simbólica: eran el fruto del árbol del bien y del mal, se asimilan a la salud y a la perfidia, al ser esféricas hacen gracia cuando se humanizan y se identifican con Asturias". El del ministerio energético "flower power" no es el único cuadro de Taboada alusivo a la deriva económica, ha pintado otros que tienen como trasfondo las relaciones laborales, la precarización del empleo, la codicia capitalista... Los pinceles de Taboada hacen la lucha obrera por su cuenta y demuestran que la defensa de la industria también puede tener su expresión en el arte.