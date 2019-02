Tania González ve con "ilusión" ser cabeza de lista de Podemos

No hubo sorpresa en Podemos Avilés y la lista que lidera la eurodiputada Tania González fue la única que se presentó a las primarias para elegir a las personas que representarán a la formación morada en la candidatura de confluencia Cambia Avilés. La también secretaria general de la formación en la ciudad está acompañada en los primeros puestos por los concejales Primitivo Abella y Xune Elipe, y por Sara Retuerto, Dorinda Martínez, Raquel Paramos, José Luis Pérez, N'Gaby de Santa Cirila, Eva María Fernández, David García, Carmen Aguilera y José Luis Busto. El que no está en la lista es el actual portavoz de Somos Avilés, David Salcines. "La política resta mucho tiempo y yo necesito concentrarme para resolver mi futuro laboral (es profesor de Secundaria y Bachillerato). Hay una falta de compatibilidad", reconoció ayer el edil.

En las primarias, celebradas en Los Canapés, votó medio centenar de personas. "Estoy con muchas ganas, mucha ilusión y muy contenta con el apoyo de los compañeros, tanto hoy (por ayer) en las primarias como antes, porque mucha gente me pidió que diera el paso. Esto es un paso más en la construcción de la candidatura de Cambia Avilés, en la que intentaremos que mucha más gente se sume", afirmó ayer González. Para que más personas se adhieran al proyecto que lideran Podemos e Izquierda Unida, están manteniendo encuentros con asociaciones, colectivos y organizaciones. "Lo que queremos es animar a que sumen sus esfuerzos aquellas personas que están participando en el día a día de Avilés, luchando por construir esta ciudad y hacerla mejor", recalcó la eurodiputada.

Lo que por el momento no hay es plazo para definir la lista de la candidatura de confluencia,ya que IU aún no ha hecho sus primarias internas. "No obstante, lo importante es ir construyendo el cambio más que la lista que salga, que estoy segura de que estará formada por un equipo magnífico para gobernar esta ciudad de otra manera y sacar Avilés del inmovilismo al que está sometido por el gobierno socialista. Nuestro proyecto de futuro está basada en tres pilares: hacer una ciudad más amable, más verde, más humana y mas sostenible a través del urbanismo; recuperar servicios públicos e impulsar un nuevo modelo económico", aseguró.