La falta de la bandera de España, en reparación, abre una crisis municipal

La bandera de España es la protagonista de una crisis municipal en la que IU y el PP se reparten los papeles. El problema no es la bandera de España, sino la falta de la misma delante del Ayuntamiento, en Piedras Blancas, donde también ondean las enseñas de la Unión Europea, Asturias y Castrillón. Los populares pidieron explicaciones de esa ausencia al gobierno de IU hace quince días y se han cansado de esperar que la divisa ondee en el mástil.

"Hace días, en la última comisión municipal de Interior, preguntamos a la concejala Mar González por qué la bandera española no ondea en el mástil correspondiente delante del Ayuntamiento, como es preceptivo por ley. La edil respondió que se había roto y que la estaban reparando", explicó ayer el portavoz municipal del PP, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones. El dirigente popular sostiene que no entiende por qué no hay dos banderas para casos como este.

"No entiendo que no haya dinero en el Ayuntamiento para dos juegos de banderas, especialmente la de España, que parece que es la que se deteriora con más frecuencia. Han pasado quince días desde que preguntamos a la concejala de Interior y la bandera roja y gualda que representa a todos los españoles sigue ausente", dijo Quiñones. "Falta la enseña española, pero una gran bandera republicana luce en el despacho del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento. Sin olvidar las más variopintas banderas que se cuelgan con frecuencia en el balcón del Ayuntamiento", añadió el edil popular.

El portavoz del PP también critica a IU por la foto que hay del Rey en el salón de Plenos. "A Felipe VI solo se le puede adivinar en el salón de Plenos en una pequeña fotografía que hay que ver con prismáticos. Es una muestra más del sectarismo de IU.

Mar González manifestó que ya explicó al PP que se quitó la bandera para llevarla a reparar porque la rompió el viento. "No hay repuesto, cuando se estropea la reparamos porque las banderas son muy caras. Todos los veranos compramos banderas para La Peñona y terminan la temporada en muy mal estado, pese a que gastamos más de 1.500 euros sólo en esas banderas", dijo la concejala de Interior.

"Desde el Ayuntamiento reemplazamos las banderas cuando nos las piden los colegios o en otros edificios públicos. En algunos casos, entregamos banderas nuevas. Pero si se pueden reparar, lo hacemos para ahorrar", señaló la alcaldesa, Yasmina Triguero, el pasado mes de mayo tras las quejas por la ausencia de la española, aquella vez, en un colegio de Piedras Blancas.

Tras la reparación de la bandera, ayer por la tarde dos agentes de la Policía Local intentaron instalarla en el mástil pero tuvieron que desistir. "No se pudo poner porque falta un enganche. Mañana (por hoy) los operarios municipales intentarán instalarla en el mástil delante del Ayuntamiento", aseguró Mar González.