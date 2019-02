Monteserín descarta que la situación política frene los planes de Avilés

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, afirmó ayer que ni un posible adelanto electoral ni una previsible falta de nuevos Presupuestos del Estado ponen en riego los dos grandes proyectos de la ciudad: la eliminación de la barrera ferroviaria y los nuevos accesos al puerto local, la llamada ronda norte. "Eso está en marcha y, además, vigilaremos para que no se pare, son proyectos administrativos que tienen que estar al margen de las vicisitudes políticas o de los momentos políticos", subrayó la Alcaldesa. Monteserín considera, no obstante, que el hecho de que no haya presupuestos generales "siempre es un problema para un país y una mala noticia" ya que su aprobación aceleraría las inversiones, la economía, el desarrollo y el progreso.

El que haya una cita electoral en ciernes para las generales "siempre es un proceso bienvenido al que hay que ir con el máximo ánimo y las máximas ganas". "Me gustaría que hubiera presupuestos, porque tampoco vienen mal parados para Asturias y para Avilés, en concreto, pero si no es posible, también entiendo que estemos abocados a otro tipo de procesos", declaró la Regidora.

Monteserín recordó que la potestad para convocar elecciones corresponde al presidente del Gobierno y considera que si a él le parece que ha llegado ese momento, a ella le parece "bien" porque, asegura, los socialistas están preparados para ello.

"El partido, tanto en Asturias como en Avilés, está preparado para cualquier proceso electoral, pero eso no quiere decir que se paren proyectos; los de Avilés están en marcha", recalcó Monteserín. Sí reconoció la Alcaldesa que se llevan "unos años muy duros" después de haber tenido durante más de un año "un Gobierno en funciones que ha parado mucho".

Además, la decisión de los electores está haciendo que cada vez haya más pluralidad en los parlamentos, que cada vez haya más partidos "y si estos no se ponen de acuerdo, las cosas se paran". "Hay que pactar y llegar a acuerdos por encima de las siglas políticas", aseveró.