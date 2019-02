Araujo, sobre el despido de empleadas municipales: "Es un contrasentido"

"Es un contrasentido que la Alcaldesa que lucha por el mantenimiento del empleo en Alcoa sea la misma que ha despedido a tres trabajadoras veteranas de un día para otro", señaló ayer el concejal Alfonso Araújo. "No apoyamos los presupuestos para que Mariví Monteserín los modifique para pagar las indemnizaciones. Los tres despidos nos van a costar 120.000 euros", añadió el edil.

Por su parte, los representantes sindicales han tratado de convencer al área de Personal de que traslade a las trabajadoras a otros servicios (los despidos han sido porque sus plazas fueron incorporadas al último concurso oposición). "El resumen de la reunión, entendemos que ha sido no es no", apuntaron. "Por supuesto, también mantienen su negativa a buscar alternativas transitorias que eviten más ceses, hasta que se pudiera alcanzar un acuerdo. Visto lo visto, habrá ceses y no habrá ningún acuerdo", se lamentaron. La negociación, sin embargo, continúa mañana viernes.