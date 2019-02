La oposición urge explicaciones a Hevia sobre el recinto ferial del Bollo

Los grupos de la oposición han solicitado por escrito una reunión urgente con la concejala de Festejos, Ana Hevia, para abordar el problema que hay con los feriantes y el recinto ferial para las fiestas del Bollo. "Quizá la primera pregunta que habría que hacer es si el gobierno local quiere o no que haya ferial en Avilés. Ya en las fiestas del Bollo de 2018 no hubo atracciones, lo que dice muy poco de la capacidad y de la voluntad de este ayuntamiento para llegar a un acuerdo con los feriantes", aseveraron ayer los concejales.

Los feriantes que habitualmente instalan sus atracciones durante las fiestas avilesinas anunciaron que no iban a presentarse a la subasta para constituir el recinto ferial del Bollo -en el aparcamiento de la calle Fuero- por varios motivos. El primero, que solo haya un día para presentar la documentación, el 20 de febrero. La segunda razón es que el tamaño de las parcelas no se adapta a sus necesidades. "No las hay adecuadas para ninguna atracción. O sobra o falta", afirmaron ayer los empresarios. El recinto propuesto por el Ayuntamiento cuenta con 15 parcelas con superficies que oscilan entre los 50 y los 300 metros cuadrados.

Los feriantes tampoco están de acuerdo con que el Ayuntamiento limite las atracciones a las infantiles y rechace las destinadas a un público más adulto, como los coches de choque, el "ciclón" o el "saltamontes". "Tampoco nos dejan organizar las atracciones como nosotros queremos", lamentaron los empresarios. En esta ocasión no reprochan al ayuntamiento que les pidan más o menos documentación y tampoco critican el coste de instalarse en Avilés. "El problema está en el departamento técnico", aseveraron.

Los profesionales tampoco entienden que para instalar sus atracciones en las fiestas organizadas directamente por el Ayuntamiento pongan "más trabas" que otros festivales de la ciudad, como el Intercéltico, o en las fiestas de los barrios.