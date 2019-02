La biblioteca de Piedras Blancas estará cerrada por obras hasta finales de mes

La biblioteca municipal de Piedras Blancas está cerrada desde ayer al público para facilitar los trabajos que se están ejecutando de reparación del techo en la sala infantil, según explicó la alcaldesa, Yasmina Triguero. La sala infantil está cerrada desde el pasado mes de septiembre por la caída del techo. Asimismo, recientemente se cerró un de las salas de adultos en las que, entre otros desperfectos hay goteras. "Comenzaron los trabajos de reparación del techo de la sala infantil y el ruido y el polvo molesta a los usuarios por ello hemos decidió cerrar", dijo la Regidora. El cierre se mantendrá hasta que concluyan las obras. La reapertura de todas las salas, incluida la infantil, está prevista para el próximo día 25, según indicó Triguero. "Durante estos días estará abierto el local de la planta baja, el antiguo telecentro, pero sólo para sala de estudios", añadió.

En los últimos años, el Ayuntamiento ha realizado varias obras de mantenimiento en la biblioteca ya que, debido a la antigüedad del edificio, las averías son muy frecuentes. La biblioteca se ubica en un edificio construido en 1893 en la actual avenida de Eysines. El inmueble fue la segunda sede del Ayuntamiento, acogió también las antiguas escuelas nacionales hasta 1920 y fue el emplazamiento del juzgado de paz de Castrillón. El inmueble está catalogado, así que cuando se realice el traslado a la nueva biblioteca, la Corporación deberá decidir sus futuros usos, pero antes hay que rehabilitarlo.

Los vecinos de Piedras Blancas lo que reclaman es la apertura de la nueva biblioteca de la calle Alfonso I, cuando se cumplen nueve años del inicio de las obras. En los próximos días, se iniciarán las obras de urbanización del entorno que se adjudicaron a la empresa Obras, Viales e Infraestructuras del Norte (Ovinorte) de Siero. El presupuesto de los trabajos asciende a 141.000 euros y el plazo de ejecución es de cuatro meses. Las obras serán supervisadas por el arquitecto autor del edificio, Roberto Alonso. Asimismo, en el Pleno del pasado 31 de enero se aprobó una modificación presupuestaria que incluye, entre otros gastos, uno de 200.000 euros para la compra del mobiliario del nuevo edificio.

La biblioteca se comenzó a construir en el año 2010 y debería estar en funcionamiento desde 2011, según los plazos de ejecución. La obra costó más de un millón de euros que financió el Principado. Las obras concluyeron hace un año pero faltaba el enganche eléctrico que el Principado instaló hace unas semanas con un coste de 32.500 euros.

El enganche no era el único problema detectado en la nueva biblioteca. "No vamos a recepcionar la biblioteca, hay otros desperfectos como parqués abombados, falsos techos caídos, cristales rotos y baños que no cumplen con la normativa", dijo la Alcaldesa en octubre.