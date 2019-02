Condenan a pagar 558 euros a la vecina conflictiva de Hermanos Soria por amenazas

El Juzgado número 4 de Avilés ha condenado a la vecina conflictiva de la calle Hermanos Soria al pago de una sanción de 558 euros por amenazas hacia sus convecinos del piso superior. El hijo de la vecina, que no se presentó al juicio, fue absuelto. La condena surge después de que sus vecinos denunciaran que la mujer había proferido amenazas como: "No os queda claro, hijos de puta, que ese niño no va a poder volver a dormir en esta casa". Los hechos ocurrieron el 8 de noviembre, cuando los denunciantes fueron a su casa a recoger una serie de enseres y escucharon una voz femenina. La mujer cuenta con una medida cautelar que le impide acercarse a sus vecinos.