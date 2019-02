Choque por la ropa del Socorro

Los costaleros que portan al Cristo del Socorro deben ir de traje y corbata o de mahón. La polémica está servida y todo a cuenta de unas declaraciones del historiador local, Ignacio Pando, sobre la vestimenta que a su juicio tendrían que llevar los portadores de la figura durante la procesión del 5 de febrero. En una reciente conferencia dijo que no le gustaba la vestimenta de los actuales costaleros, que van de camisa blanca y pantalón de mahón, y recalcó además que "tradicionalmente, los marineros que portaban el Cristo iban de traje y corbata". "Era el día grande, el día del patrón y los marineros llevaban sus mejores galas, como atestiguan las fotografías de los últimos cien años", señala el historiador. Esos apuntes fueron realizados durante la charla sobre el "milagro" del Socorro el pasado viernes. Pando apuntó, no obstante, que acepta de buen grado que las tradiciones se adapten a los tiempos refiriéndose a la vestimenta de los costaleros.

La polémica saltó ayer por la mañana. La asociación "Luanco recuperación de tradiciones, (LRT)", cuyos miembros son costaleros del Cristo, defienden que la idea de ir vestidos de mahón procede de los años noventa, cuando el entonces patrón mayor de la Cofradía de pescadores, Manuel Álvarez, decidió que fueran de esta manera. Lo cuenta el presidente del colectivo, Javier Artime. "Nosotros no decimos que haya que ir de mahón o cómo hay que ir, solo respondemos al mandato de Manolo, el que fuera patrón mayor", apunta Artime. Y seguidamente añade: "No es verdad que antes fueran de traje y corbata, algunos iban con jersey o cazadora. Eso sí, la última palabra la tiene el patrón mayor, que decida". En el caso de que el máximo responsable de la cofradía de pescadores de Luanco, José Luis Gutiérrez, optara por recuperar el traje y la corbata como vestimenta oficial, "Luanco recuperación de tradiciones" dejaría de participar en la procesión como costaleros y, con ellos, los niños que portan las ofrendas de pan, besugo y vino al Cristo. "La procesión es devoción y sentimiento, no apariencia", señaló Artime.

José Luis Gutiérrez dejó claro que no quiere interferir en la polémica: "Para mí, es lo mismo que vayan de traje que de mahón". El choque llega después de que el Ayuntamiento haya iniciado los trámites para que la procesión del Socorro sea declarada de interés turístico regional, ahora entra el matiz, de traje y corbata o de mahón.