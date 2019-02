Covadonga Barroso será la candidata de Ganemos, y el edil Agustín Sánchez, el dos

Cambio en el puesto de salida de la lista de Ganemos Avilés en Común a los comicios municipales del 26 de mayo. Covadonga Barroso, secretaria del grupo municipal, será la candidata a las elecciones al Ayuntamiento de Avilés. En las votaciones para elegir los seis primeros puestos de la lista, abiertas a toda la ciudadanía, participaron 96 avilesinos. El actual portavoz y único concejal, Agustín Sánchez, será el "número dos" y la profesora Azucena López ocupará el tercer puesto. Completan los primeros lugares de la lista David Díaz (de Equo), José Manuel Sánchez y Luis Macías.

"Estoy muy contenta con el resultado. Hubo bastante participación para un grupo tan pequeño como el nuestro. El apoyo me refuerza para seguir trabajando, me hace ver que se ha valorado el trabajo que he estado realizando estos cuatro años", apuntó la recién elegida entre vítores de "¡alcaldesa, alcaldesa!".

Barroso ha sido la mano derecha de Agustín Sánchez durante este mandato y una de las caras más visibles de la formación. "Cualquiera de los ocho candidatos podría ser el portavoz del grupo. Nuestro funcionamiento es asambleario y lo que hacemos es trasladar esa voz. Creo que (los participantes en las primarias de Ganemos) han valorado el trabajo realizado tanto dentro de la institución como en la calle. Fui la cara visible muchas veces cuando faltaba Agustín, y creo que eso también lo han valorado", añadió la candidata a la Alcaldía de Avilés.

Sánchez aplaudió la elección de su compañera, de la que destacó su "capacidad de trabajo y de liderazgo". "Creemos que va a ser la mejor Alcaldesa que ha tenido Avilés", añadió. El portavoz municipal de Ganemos no ocultó su satisfacción por bajar un escalón en la lista. Quería continuar en el proyecto, pero prefería hacerlo desde una segunda línea. Su deseo se cumplió en las urnas: "En más de una ocasión he manifestado que no se debe permanecer en los puestos institucionales más que un tiempo limitado. Nosotros no tenemos establecido orgánicamente este tiempo, pero sí que tenemos eso en mente desde el momento en que nos presentamos como candidatos. Si me he presentado es porque sigo creyendo en el proyecto y creo que debo apoyarlo, peor desde una segunda línea".

La número tres, Azucena López, aplaudió la participación. "Ha sido muy alta y eso es precisamente lo que queremos, una ciudadanía activa. La de Avilés nos está demostrando que lo es. Ganemos es un proyecto asambleario, da igual quien gane, pero me encanta ver de 'número uno' a una mujer y ver a otra en el tercer puesto. En Agustín sigo confiando plenamente porque en estos cuatro años lo ha hecho de maravilla", expuso.

Las elecciones municipales de 2019 en Avilés serán cosa de mujeres, de confirmarse las previsiones en el PP, la coalición entre Podemos e Izquierda Unida y Ciudadanos. Covadonga Barroso anunció ayer que uno de sus objetivos será precisamente añadir "feminismo al programa electoral".

Los simpatizantes de Ganemos aprovecharon el escrutinio para inaugurar su sede de campaña, que ocupa el bajo del número 2 de la calle Llano Ponte, frente a la plaza de Santiago López.