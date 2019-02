Salenor: capital mundial del equipamiento y la alimentación

Ya está todo listo en el pabellón de exposiciones y congresos La Magdalena avilesino donde hoy, a las 11.00 horas, arranca la VI Edición de Salenor, el Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte, cita bienal organizada por la Cámara de Comercio de Avilés y considerada todo un referente nacional en el sector.

Uno de los grandes atractivos de esta edición del Salón, que se desarrollará hasta el miércoles 20, será la presencia de cocineros de la talla de Sergi Arola, Dani Mora, Lara Rodríguez o Ignacio Solana, así como Ekaitz Chef, gerente del restaurante barcelonés Balfegó-Tunateca, el único del mundo en el que toda su carta está compuesta con recetas de atún rojo. Durante todos los días habrá jornadas técnicas, reuniones, degustaciones, master class o exhibiciones, destacando, entre otras, las siguientes: elaboración de sushi de atún rojo a cargo del sushiman Nicolás Calvo y de sushi de lubina de Aquanaria a cargo del sushiman Ángel Camacho; demostraciones permanentes de cocina con Convotherm -cocciones a baja temperatura- y el Terminator Merrychef -cocciones en mínimo tiempo-; degustación de smoothies, batidos milShake´s, frapes fríos y coctelería de la mano de Dani Miranda; demostraciones continuas de fabricador de hielo Spika que enfría rápidamente la bebida, fabricador de hielo Gala, que genera cubito "gourmet", especial para copas, y también de lavavajillas con ósmosis inversa integrado, ideado para no tener que repasar el cristal. De forma paralela se llevará a cabo la degustación de cafés comerciales y de especialidad, así como de diferentes sistemas de preparación del café: expresso tradicional, chemex, aeropress, shyfon japonés, v60, clever, cold drip.; demostraciones de late art o de cortes de jamón a cargo de cortadores profesionales, así como otra de rebozados. Tampoco faltarán las catas especiales, como aquellas en las que, con ayuda del público, se elegirán el mejor bombón artesano de Asturias o se conocerá la verdadera calidad de cuatro lubinas a examen.

Dos de los grandes momentos de Salenor 2019 tendrán lugar mañana, martes 19, a las 11.30 horas, momento en el que dará comienzo el Campeonato nacional de corte de jamón, Corjamón 2019, y la charla "El talento gastronómico no entiende de género", organizada por el Club LA NUEVA ESPAÑA. Será a las 19.30 horas en la sala 1 y contará con la presencia de la Asociación de Cocineras del Principado de Asturias.

Más de un centenar de expositores directos -y otros 400 indirectos- llegados de diversas comunidades y países de todo el mundo, mil marcas comerciales y más de 9.000 profesionales del sector acreditados, entre ellos 21 importadores internacionales- se darán cita durante estas tres jornadas en La Magdalena, recinto que se espera que reciba más de diez mil visitantes.

Programa Salenor 2019



Lunes, 18 de febrero

11.00 horas: Apertura Salenor 2019.

12.00 horas: Acto oficial de inauguración en el Auditorio.

-Vario Cooking Center de Rational. Área de cocina 2.

-Conferencia: "El valor del aceite de oliva virgen extra en la hostelería", a cargo de Heraldo Javier Rodríguez- Avial. Sala polivalente

-Degustación tés lattle Montecelio, con Diego López y Enrique Salguerio. Stand Montecelio.

12.30 horas: Showcooking "Aprovechando el fondo marino", a cargo de Lara Rodríguez, cheff ejecutivo del Acuario de Gijón, y Fran Matoso. Área de cocina 2.

-Degustación y demostración de corte de cecina a cuchillo. Stand del Grupo Palenzuela.

-Masterclass "Espora Gourmet sobre la trufa" (variedades, aplicaciones y conservación de trufa), impartida por Blanca López y Roberto Antón. Sala de exposiciones. Acceso exclusivo a clientes de Distribuciones Rubín.

13.30 horas: Degustación de panes Fripan (bread somelier). Stand del Grupo Palenzuela.

-Demostración de Fripan, panes de hamburguesa y elaboración de hamburguesas. Stand del Grupo Palenzuela.

16.00 horas: Introducción a la elaboración del orujo en la Alquitara y cata-degustación de orujos con la presentación de la crema de melón. Impartido por Mariano Mier, gerente de Orujos de Liébana El Coterón. Escenario polivalente.

16.30 horas: Masterclass de cafés especiales y cafés en copa, a cargo de Diego López y Enrique Salguerio. Stand Montecelio.

17.00 horas: Self Cooking Center de Rational. Área de cocina 2.

-Curso de preparación y corte de cecina a cuchillo, impartido por Cecinas Nieto. Escenario polivalente.

-Descubrir chocolates Valhora, a cargo de Peré Rosell y Sergi Gallardo. Sala de exposiciones.

-Demostración de cafetera Aeropress y Sifón, a cargo del barista subcampeón de España Alfonso Aguado. Stand de Distrisa.

17.30 horas: Showcooking "La esencia de la cocina", con Sergi Arola, restaurante Cormorán de Santander y LAB by Sergi Arola de Sintra, de una estrella Michelín. Área de cocina principal.

-Junta directiva de Otea. Sala 2.

18.00 horas: Cata vertical de Bodegas Tr3smano D.O. Ribera del Duero, dirigida por Pedro Aibar. Sala 3.

-Degustación tés helados Montecelio, con Diego López y Enrique Salguerio. Stand Montecelio.

18.30 horas: Ponencia y degustación del Pitu de Caleya D´Arlós, a cargo de José Sánchez Suárez. Escenario polivalente.

-Masterclass Acuanaria-Ceviche de Lubina, a cargo de Ángel Camacho. Sala de exposiciones. Acceso exclusivo a clientes de Distribuciones Rubín.

19.00 horas: Cata guiada de sidras de gala de DOP de Asturias: espumosas y nueva expresión, impartida por Manuel V. Busto. Sala 1.

19.30 horas: Presentación y degustación de cerveza Esencia Cantábrica. Stand del Grupo Palenzuela. -Elaboración y cata de Cold Brew, con Diego López y Enrique Salguerio. Stand Montecelio.

Martes, 19 de febrero

11.00 horas: Junta directiva de la Asociación de Campings. Sala 1.

11.30 horas: Corjamon 2019. Campeonato nacional de cortadores de jamón. Escenario principal.

12.00 horas: Self Cooking Center de Rational. Área de cocina 2.

-Demostración de cafetera Aeropress y Sifón, a cargo del barista subcampeón de España Alfonso Aguado. Stand de Distrisa.

-Exhibición de latte art, con Diego López y Enrique Salguerio. Stand Montecelio.

-Procesos, tamaños y calidades de las anchoas de M.A. Revilla de Santoña, a cargo de Jaime de Diego. Participa la experta fileteadora de anchoas Julia Muñoz Ortiz. Stand Cabeza Blanco Gourmet.

-Masterclass Acuanaria-Lubina Suzuki Miso, a cargo de Ángel Camacho. Sala de exposiciones. Acceso exclusivo a clientes de Distribuciones Rubín.

12.30 horas: Degustación y demostración de corte de cecina a cuchillo. Stand del Grupo Palenzuela.

13.00 horas: Masterclass Premium Shellfish-Bogavante y Vieira, a cargo de Carlos Laseca. Sala de exposiciones. Acceso exclusivo a clientes de Distribuciones Rubín.

13.30 horas: Presentación de Koama Alta Restauración de 4.ª Gama. Stand del Grupo Palenzuela.

-Demostración de Fripan, panes de hamburguesa y elaboración de hamburguesas. Stand del Grupo Palenzuela.

16.30 horas: Degustación tés helados Montecelio, con Diego López y Enrique Salguerio. Stand Montecelio.

17.00 horas: Masterclass "El origen y la trazabilidad en el café", con Armando Villegas. Sala de exposiciones.

-Kaitai atún rojo Balfegó a manos de Noguyuki Taijiri, maestro sushiman Balfegó, y masterclass a cargo de Ekaitz Chef, gerente de Balfegó- Tunateca. Auditorio.

-Vario Cooking Center de Rational. Área de cocina 2.

-Jornada técnica: "Últimas novedades en materia de ahorro energético". Sala 1.

17.30 horas: Showcooking a cargo de Dani Mora, del Restaurante Sa Pedrera de´s Pujol, en Menorca. Área principal de cocina.

-Elaboración y cata de Cold Brew, con Diego López y Enrique Salguerio. Stand Montecelio.

18.00 horas: Procesos, tamaños y calidades de las anchoas de M.A. Revilla de Santoña, a cargo de Jaime de Diego. Participa la experta fileteadora de anchoas Julia Muñoz Ortiz. Stand Cabeza Blanco Gourmet.

-Presentación de la nueva etapa de Chivite por parte de Bodegas Perelada & Chivite. A cargo de Delfi Sanahuja. Sala3.

-Jornada "Mejoras y nuevas funcionalidades de la plataforma de comercialización para alojamientos de Otea". Sala 1.

18.30 horas: Demostración del horno de alta velocidad Merrychef. Escenario polivalente.

19.00 horas: Lubina salvaje vs otras lubinas. Juego en el que se catarán a ciegas cuatro lubinas diferentes cocinadas a la plancha. El objetivo es conocer la verdadera calidad de cada una. Sala 2.

19.30 horas: Presentación y degustación de cerveza Esencia Cantábrica. Stand del Grupo Palenzuela.

-Masterclass de cafés especiales y cafés en copa, a cargo de Diego López y Enrique Salguerio. Stand Montecelio.

-Club de LA NUEVA ESPAÑA. "El talento gastronómico no entiende de género". Participa la Asociación de Cocineras del Principado de Asturias. Sala 1.

Miércoles, 20 de febrero

12.00 horas: Vario Cooking Center de Rational. Área de cocina 2.

-Degustación y demostración de corte de cecina a cuchillo. Stand del Grupo Palenzuela.

-Degustación tés lattle Montecelio, con Diego López y Enrique Salguerio. Stand Montecelio.

-Masterclass "Texturas Sosa", a cargo de Sergi Gallardo. Acceso exclusivo a clientes de Distribuciones Rubín.

-Showcooking de nuestro plato "Los Arrudos" (solomillo de cerdo albardado, salsa casina y bruma del Valle), apostando por el producto Km0 del territorio. A cargo de Aroa Alarcón, chef del Restaurante Tierra del Agua. Área de cocina 2.

12.30 horas: Degustación y demostración de corte de cecina a cuchillo. Stand del Grupo Palenzuela.

13.30 horas: Demostración de Fripan, panes de hamburguesa y elaboración de hamburguesas. Stand del Grupo Palenzuela.

16.30 horas: Jornada: "Comparativa de diferentes motores de reserva para alojamientos de turismo rural". Sala 1.

-Masterclass de cafés especiales y cafés en copa, a cargo de Diego López y Enrique Salguerio. Stand Montecelio.

17.00 horas: Cata de cervezas con el Grupo Mahou-San Miguel. -Self Cooking Center de Rational. Área de cocina 2.

17.30 horas: Showcooking "Apuesta Cántabra", a cargo de Ignacio Solana. Área principal de cocina.

-Exhibición de latte art, con Diego López y Enrique Salguerio. Stand Montecelio.

18.00 horas: Combinados y gastronomía por el clima. Sala de exposiciones.

-Cata para elegir al mejor bombón artesano de Asturias. Habrá un jurado técnico y otro formado por el resto de asistentes. Sala 3.

-Reunión de la mesa de turismo de FADE. Sala 1.

18.30 horas: Demostración del horno de alta velocidad Merrychef. Escenario polivalente.

19.30 horas: Entrega del galardón Salenor 2019. Auditorio.

-Presentación y degustación de cerveza Esencia Cantábrica. Stand del Grupo Palenzuela.

-Elaboración y cata de Cold Brew, con Diego López y Enrique Salguerio. Stand Montecelio.



