Juan Requena resultó ayer reelegido presidente de la Asociación de Vecinos de San Juan de Nieva en la asamblea que celebró la entidad. Requena estará en el cargo por un periodo de cuatro años. "No se presentó ningún candidato y los vecinos me pidieron que siguiera para que no desaparezca la asociación", señaló al término de la asamblea. La entidad vecinal cuenta con 148 socios, informa I. MONTES.