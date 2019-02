Denuncian la existencia de un gran pozo sin tapa a escasa distancia del Niemeyer

El solar propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) colindante con el Centro Niemeyer y la arteria del Puerto oculta un peligro en forma de pozo sin tapa que ayer se hallaba cubierto con medios artesanales -ocho maderos con signos de podredumbre, dos cachos de escombro y una vieja pila de lavar- pero que, según testigos, hace días carecía de protección alguna con el riesgo consiguiente de caídas en su interior.

La advertencia de esta "trampa" situada a unos cien metros del auditorio del Niemeyer proviene del propietario de un perro que suele usar la zona como lugar de esparcimiento para el can. Pero no es el único que se acerca al lugar con perros, pues el hecho de que el solar esté cerrado con una valla metálica permite a estas personas soltar a las mascotas para que corran y jueguen con la tranquilidad de que no podrán escaparse o armar alguna trastada.

El hombre que cursó la denuncia sobre la existencia del pozo aportó fotos del mismo descubierto; ayer cuando este diario visitó el lugar alguien lo había tapado artesanalmente con unos maderos y desechos de obra. El agujero, de un metro de diámetro y unos cinco de profundidad, no parece tener uso. En su interior se aprecian unas paredes perfectamente y en el fondo, piedras y restos de madera. Una caída en el hoyo, aparte de las posibles lesiones por el golpazo, condenaría a cualquier persona a tener que esperar ayuda externa para salir de nuevo a la superficie, pues -al menos a la vista- no hay asideros ni escala para trepar por las paredes del tubo. El remate del pozo tiene un aro metálico con un encaje que invita a pensar en que en algún momento hubo una tapa cubriéndolo, pero de la misma no hay ni rastro.

Este tipo de agujeros traicioneros se ha convertido recientemente en triste noticia, primero por la muerte del pequeño Julen en Totalán (Málaga) y el pasado martes, sin ir más lejos, por el rescate de otro menor -éste con contusiones en las piernas- que había caído dentro de una canalización de una obra abandonada en la localidad murciana de El Albujón.