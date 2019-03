La vuelta al mundo a través de la música

Un desfile de Antroxu es lo más parecido a un viaje en el espacio-tiempo. Los Guerreros de Terracota llegaron a Avilés desde el año 200 antes de Cristo, compartieron caminata con Velázquez y "La chica de la Perla", de Vermeer e incluso con un Samurai de nombre Luis Serrano. Ese viaje puede ser también a través del mundo y permite disfrutar con la música de Willy Fog y su cohorte que formaban los miembros de "Xente Xoven", de Serín y que resultaron ganadores del desfile en la categoría de grupos. Los "Guerreros de Terracota Siam", que ganaron en el desfile del lunes de Gijón, y "Trofeos deportivos" quedaron segundos y terceros, respectivamente en la misma categoría.

En parejas, los ganadores fueron por orden: "Vampiro y escultor", "Lámparas de Tiffanys" y "Cisnes Negros" y en categoría individual ganó "Barón Rojo" seguido de "Blasa la surfera" y "La Bestia buscando a Bella", como tercer clasificado. En total, percibieron 2.960 euros en premios entre las tres categorías.

Los primeros en salir con puntualidad británica, a las 18.30 horas, fueron los miembros de la asociación "Rey Pelayo", que iban de notas musicales. Y detrás, estaban los Reyes del Goxu, "Jarra y Pedal" animaban el pasacalles con bailables. Y todo seguía su ritmo.

La reivindicación siempre está presente en Antroxu. Las feministas de "Les Rudes" animaron a participar en la huelga del 8 de marzo y los miembros de la plataforma de los servicios públicos continúan en su lucha contra el plástico y por el agua del grifo. John y María Parker simbolizan el "Brexit" y aún dudan de si se llegará a término. Mientras tanto, un grupo de conejitas con dos cazadores y dos perros se hacían llamar "El Cafetín" y pocos metros antes, caminaban dos cisnes negros de nombre Telva Fernández y Gulia Porto. La tuna, Janis Joplin y Jimi Hendrix "el bárbaro" paseaban por la plaza de La Merced mientras "Los niños de los lunares" formaban un tablao flamenco, que se entremezclaba con "I want to break free" de "Queen", el "Thriller" de Michael Jackson y a la vez una bailarina a lo Eva Nasarre danzaba junto a Paul Stanley, de "Kiss".

Las charangas animaron la caminata desde José Cueto hasta El Parche. Las carrozas del Descenso de Galiana hicieron lo propio con su temática musical. "Carrerillas" cosechó los aplausos del público a su paso por su animación del desfile, también lo consiguió la peña "Abuelo Anselmo" con su "Flamenqueen" y sus palmadas rítmicas del "We will rock you".

Todo era una fiesta que concitó en Avilés a miles de personas, la mayoría iban sin disfraz, pero no querían perderse detalle del paseo de carrozas, antroxos, mazcaritos y otros seres de planetas extraños como los personajes de la serie de televisión "La casa de papel", Mario Kart, los tunos y Manuel Solís y Mar Gallego, que hacían de soporte de una lámpara tipo Tiffanys. Para que todo estuviera limpio, un grupo de fregonas pasea por la calle Pedro Menéndez. Y, al tiempo, cuatro mimos que hacen las veces de trofeos se detienen en seco. Uno es para boxeo, otro esgrima, y los otros dos para tenis y halterofilia. Y cerrando, la ópera del Antroxu.