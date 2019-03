El presidente de Alcoa enfría el optimismo de Sánchez: "Persiste la incertidumbre"

El presidente de Alcoa España, Rubén Bartolomé, manifestó ayer que el borrador del Estatuto para los Consumidores Electrointensivos -la herramienta que debe preservar la competitividad de las industrias más sensibles al precio de la luz- tiene "muchas incertidumbres" por delante, y a continuación agregó que, aunque hay inversores interesados en comprar las fábricas amenazadas de cierre (las de Avilés y La Coruña), aún se está "muy lejos de encontrar algo sólido antes de junio".

Estas palabras del "número uno" de Alcoa en España enfrían el optimismo que manifestó el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto político celebrado el pasado domingo en La Coruña, ciudad en la que dijo que "el futuro de Alcoa está garantizado" atribuyendo además a su Gobierno la clarificación del negro escenario del sector del aluminio español.

Rubén Bartolomé pormenorizó que, por lo que sabe del borrador del Estatuto para los Consumidores Electrointensivos, "presenta incertidumbres sobre la compensación de dióxido de carbono (CO2) y por el hecho de disponer o no de presupuestos". El presidente de Alcoa España hizo estas declaraciones tras reunirse ayer en Madrid la mesa técnica encargada de buscar soluciones para evitar el cierre de las alumineras de Avilés y La Coruña. Sobre la hipotética venta, Bartolomé declaró que aunque hay "gente" interesada en la compra de las plantas "aún estamos muy lejos de dar los pasos necesarios para encontrar algo que sea sólido".

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, expresó la "insatisfacción" sindical tras la reunión: "No lo vemos nada claro. Hoy (por ayer) fueron incapaces de poner sobre la mesa un borrador del Estatuto para los Consumidores Electrointensivos, solo nos hicieron un esbozo verbal del mismo dando a entender que los mecanismos para lograr abaratar la energía de empresas como Alcoa serán a través de una rebaja de la factura, otro mecanismo que estipulará cómo van a ser las ayudas del CO2 y el fomento de los contratos bilaterales (los acuerdos privados entre las industrias y las eléctricas). Pero no hubo ninguna concreción sobre cuánto dinero se podrá ahorrar en la tarifa. Y respecto de los plazos, se nos dijo que hay unos trámites que cumplir y que esperan hacer la aprobación en el Consejo de Ministros del 26 de abril, que será el último del actual Gobierno. Lo vemos muy pero que muy apurado"

"Lo que tenemos muy claro" -añadió Gómez de la Uz- "es que lo único cierto es que nos enfrentamos a un despido en masa el día 30 de junio; eso es así. Tendremos que esperar a leer el Estatuto a ver lo que contiene y cuánto puede rebajar nuestra factura eléctrica, pero nuestra cautela en estos momentos es máxima porque vamos muy justos de tiempo". Tras la reunión de "trámite", según la calificaron los representantes de los comités de empresa, habrá un nuevo encuentro el 10 de abril, mientras el 15 de abril acabará el límite para recibir ofertas no vinculantes de inversores.

El 16 de enero, Alcoa y los sindicatos alcanzaron un acuerdo en virtud del cual se mantienen los empleos de las fábricas de Avilés y La Coruña hasta el próximo 30 de junio mientras se busca un comprador interesado en las plantas. El Gobierno, de cara a facilitar esa venta, autorizó a posteriori la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del real decreto por el que se regulará el Estatuto del Consumidor Electroeintensivo, que tiene como objetivo rebajar los costes energéticos sobre los grandes consumidores de energía, como Alcoa

El consejero de Economía de Galicia, Francisco Conde, que acudió a la reunión, afirmó al salir de la misma que se iba "muy decepcionado" porque, tras las expectativas creadas el domingo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando dijo que había solución para Alcoa, "la realidad es que hoy ha quedado de manifiesto que no solo no hay solución sino que el ministerio no ha presentado el borrador del Estatuto".

Por su parte, el director general de Industria del Principado de Asturias, Manuel Monterrey, se mostró más optimista y subrayó que "toca esperar a que pase el periodo de alegaciones para poder tener un documento definitivo". Sobre las líneas maestras tratadas en la reunión, Monterrey avanzó que el Estatuto para los Consumidores Electrointensivosen elaboración va en línea con la decisión de la Comisión Europea de que los costes indirectos de emisión de CO2 "podrán llevarse a contribuir a la disminución de la tarifa". "Conocemos que hay 200 millones de euros que se han aprobado y se va a pretender ir a ese máximo para que contribuyan a la disminución de la tarifa eléctrica de las electrointensivas", manifestó.

La candidata del PP a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de realizar "anuncios propagandísticos" en torno a Alcoa y le exigió que clarifique sus propuestas para la industria asturiana. Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE y número uno en la lista de los socialistas por Asturias de cara a los comicios del próximo 28 de abril, Adriana Lastra, ratificó ayer en declaraciones a "Europa Pres s" que el futuro de la planta de Alcoa en Avilés está "garantizado" y ha destacado que sobre la mesa hay "hasta cuatro proyectos de inversiones interesados en Alcoa".