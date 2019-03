Grueso dice que desconocía el detalle de facturas y de la contabilidad de la Fundación Niemeyer

El ex director del Centro Cultural Niemeyer, Natalio Grueso, acusado de malversación, ha prestado este lunes declaración ante el juez y ha manifestado sobre la contabilidad de la Fundación Niemeyer que "algunas facturas las veía y otras no, dependiendo del importe de las mismas".

"Yo revisaba los grandes conceptos pero no los desgloses concretos de cada factura, ha dicho Grueso, insistiendo y reiterando que "él no es un contable y por tanto no entraba en el detalle de la contabilidad". Ha añadido que era la presidenta de la Fundación quien debería revisarlas.

Con la declaración de Natalio Grueso se ha reanudado el juicio presidido por el Magistrado Javier Begega que fue suspendido el pasado mes de septiembre tras las reiteradas renuncias de los letrados de Grueso.

Ha explicado que la única cuestión que pidió respecto a la facturación y la contabilidad fue al principal proveedor de servicios, El Corte Inglés, al que le solicitó que les permitiese no pagar las facturas en el mismo momento en el que se presta el servicio porque se quedarían sin liquidez y que en la medida de los posible se pudiesen dilatar las fechas de pago". También ha reconocido que reconoció una deuda con el Corte Inglés por facturas no pagadas, ya en su última etapa en la Fundación, en 2011.

Durante el interrogatorio de este lunes Grueso ha pedido al fiscal, Alejandro Cabaleiro, que "no trate de hacer ver que la Fundación Príncipe de Asturias y la Fundación Niemeyer eran cosas diferentes". Así ha negado conocer la razón por la que las facturas a la Fundación Niemeyer se cargaron meses o años después de haberse llevado a cabo el servicio, algunos de ellos siendo el procesado empleado de la Fundación Príncipe de Asturias.

Así por ejemplo el fiscal ha preguntado por un gasto de un viaje a Nueva York de 2006 que fue facturada posteriormente en 2008, Grueso ha indicado que se llevaron a cabo más de 14.000 desplazamientos para sacar adelante un proyecto que "era clave para el presidente Areces, para el desarrollo de Asturias" y ha indicado que él no podía saber si un movimiento contable se facturaba de una manera u otra o en un momento u otro.

"Yo lo que puedo decirle es que hice ese viaje y que luego se vio que fue fructífero", ha indicado Grueso que no ha negado que hiciese esos viajes aunque "si se facturan o no con posterioridad es ajeno a él". "No lo sé, es una cuestión de contabilidad, no es que yo tuviese que urdir un plan para facturarlo ni nada de eso", ha dicho.

Ante las reiteradas preguntas sobre la contabilidad del Centro, Grueso ha asegurado que no era él quien hacía la liquidación del presupuesto. "Yo no me sentaba en un ordenador a hacer tablas excel", ha dicho Grueso.

Ha relatado que el proyecto del Centro Niemeyer "nace en la Fundación Príncipe de Asturias", donde el trabajaba en 2005, ya que todo el proyecto del Centro Niemeyer surge de conversaciones entre el director de la Fundación, Graciano García y el entonces presidente regional Vicente Álvarez Areces.

Grueso, a preguntas del fiscal, ha explicado que ya en 2006 fue a Moncloa, junto al presidente del Principado y la entonces consejera de Cultura, Ana Rosa Migoya, a presentar al presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero el proyecto del Centro Niemeyer.

Así ha indicado que todo los patronos, en el momento en el que se crea el patronato, sabían que se estaba gestando ese proyecto y conocían los trabajos previos. También ha indicado que los patronos conocían que él "encargaba servicios a terceras personas antes de que se crease el propio centro", como viajes a otras personas.

También ha explicado que él con quien "despachaba todas las cuestiones" de qué se iba a hacer con el centro con el presidente del Principado, que era al fin y al cabo su jefe directo. Pero las cuestiones de contabilidad las llevaba la Consejera de Cultura y presidente del Patronato de la Fundación Niemeyer, Ana Rosa Migoya.

Sobre los trabajos para la Fundación de su entonces mujer, y también acusada Judit Pereiro, Grueso ha indicado "no tenía por qué pedir permiso para hacerlo pero lo hizo", así ha indicado que habló con el presidente del Principado, Areces. Ha añadido que Pereiro no tenía contrato laboral y "no ha cobrado por su trabajo", por lo que lo normal es que "no tuviese que pagar sus gastos".

"Le podría haber contratado y ponerle un salario de 5.000 euros, hubiera sido mejor, pero no lo hice", ha indicado Grueso durante la vista.

Respecto a los supuestos gastos de su madre y su abuela pagados por la Fundación Niemeyer, a excepción una factura "que se incluyó por error que asume", ha explicado que tanto su madre como su abuela le acompañaron en ocasiones a viajes de trabajo a Madrid, Sevilla o Portugal y no ocasionaban gastos adicionales a la Fundación porque se alojaban en su misma habitación.



Las penas

Natalio Grueso se enfrenta a once años de cárcel, diez años de inhabilitación y multa por irregularidades detectadas en la gestión al frente de la Fundación Oscar Niemeyer, creada en 2007 con capital público.

En concreto, la Fiscalía le pide seis años de prisión por los delitos continuados de malversación en concurso medial con el continuado de falsedad, más otros tres años de prisión por el delito continuado societario y dos años más de prisión por el delito de insolvencia punible.

Pero el exgerente del Niemeyer entre los años 2007 y 2012 no es el único acusado. También lo está su exmujer, Judit Pereiro, para quien Fiscalía pide dos años y seis meses de prisión por un delito continuado de malversación; José María Vigil, trabajador de Viajes el Corte Inglés que se enfrenta a la pena de ocho años de prisión y el pago de 15.000 euros de multa por los delitos continuados e malversación en concurso con el continuado de falsedad y el delito de estafa; el exsecretario de la Fundación, José Luis Rebollo, que se representa en el juicio a sí mismo y para el que piden dos años y tres meses de prisión por el delito continuado societario y el pago de una multa de 7.200 euros; y el exdirector de producción, Marc Martí, que se enfrenta a la pena de 1 año y 6 meses de prisión por un delito de malversación.

En la vista únicamente han preguntado al acusado el Fiscal y una de las acusaciones particulares, la ejercida por la Fundación Niemeyer a través del letrado Alejandro Riera. La vista se retomará este martes a las 9.30 horas.