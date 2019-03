Grueso: "Nunca he tenido interés en arruinar un proyecto en el que me he dejado mucho de mi vida"

Natalio Grueso, exdirector general de la Fundación Niemeyer, mantuvo hoy en la segunda sesión del juicio por malversación de fondos y delito societario asociada a la gestión del proyecto del centro cultural avilesino, por el que le piden 11 años de cárcel, que el barullo contable que sufrió la Fundación tiene más que ver con "errores puntuales" dentro del ingente trabajo que se desplegó en pocos años.

Rechazó, igual que hizo ayer, cualquier ánimo delictivo en sus acciones. "Todo lo que se hacía estaba hablado y respaldado por los patronos", sostiene Grueso, que atribuyó al PSOE avilesino y al expresidente regional, Vicente Álvarez Areces, un gran conocimientento de todo lo que sucedía y se decidía en torno al Niemeyer. De nuevo, como en la primera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial, el principal acusado se mostró tranquilo, excesivo en sus explicaciones -el Tribunal y los propios abogados de las partes le pidieron con insistencia que fuese más concreto-, y se permitía añadir todas las advertencias que le parecían oportunas sobre las preguntas que se le hacían.

En su declaración Grueso fue dejando algunas píldoras de los problemas que le han llevado hasta esta complicada situación judicial. Algunas son consideraciones nuevas como por ejemplo que "el problema del Niemeyer es que no había un gerente, una figura que era necesaria. Yo era director general", y por eso su cometido no sería advertir los numerosos errores de facturación que sí ha advertido la Agencia Tributaria. Grueso dejó claro que no supervisaba cada una de las entradas de gastos que le pasaba el proveedor de servicios de viajes, la agencia El Corte Inglés, y que incluso se le pidió a la agencia que no facturaran cargo a cargo los casi 15.000 movimientos generados por los servicios contratados.

Otras de las consideraciones hechas por Grueso ya se le pudieron escuchar en la declaración de ayer: "Los patronos eran conocedores de todo lo que se hacía en la Fundacón"; o "siempre había problemas de liquidez porque los patronos pagaban tarde".

El discurso general de no admitir mala praxis en la forma de llevar la gestión del Niemeyer sólo tuvo hoy una salvedad: cuando reconoció una factura mal emitida y que tenía que ver con un viaje de trabajo que se prolongó con unas vacaciones de su mujer. Ese cargo del viaje de Londres a Bangkok de su mujer también fue a parar a las cuentas del Niemeyer. "Admito que eso no debería haber sido así; tuvo que ser un error", dijo Grueso.

Natalio Grueso dejó clara la ambición con la que nació el Centro Niemeyer, que le llevó casi a "jugar la Champions en lo que a producción teatral se refiere", o a acercarse con su proyecto de Film Center a la élite del cine mundial. Y todos esos grandes esfuerzos por la promoción internacional del Niemeyer se hicieron "pagando muy poco a personas que hacían un trabajo extraordinario", en referencia por ejemplo a Marc Martí, experto en cine y contratado como director de producción.

Durante la jornada de hoy sólo hubo oportunidad de concluir el interrogatorio a Natalio Grueso y el fiscal también inició el interrogatorio a la exmujer de Grueso, encausada por el supuesto aprovechamiento ilícito que habría hecho de la Fundación. La exmujer de Grueso, empleada de una consultora pero que destinó mucho tiempo a colaboraciones laborales no remuneradas tanto con la Fundación Príncipe de Asturias -cuando Grueso trabajaba allí, ya que fue de donde nació el proyecto del Centro Niemeyer- como con la Fundación avilesina.

Judit Pereira, exmujer de Grueso, aseguró a las preguntas de la fiscalía que nunca tuvo contrato ni remuneración alguna por parte de la Fundación Niemeyer y que su colaboración se debía al hecho de que se lo pedía su esposo. Y eso que dada la gran dedicación prestada, tuvo que pedir una reducción de jornada en la consultora en la que trabajaba. Tampoco eso lo hizo buscando compensación, explicó, pese a la reticencia mostrada por el fiscal. Sobre algunas facturas por viajes y traslados personales -incluso un cargo de un coche alquilado por su hermano en un viaje particular de ambos- que acabaron cargados a las cuentas del Niemeyer Pereiro lo atribuyó a algún error de la agencia de viajes que ella no sabía explicar y del que nunca había tenido conocimiento.

Dada la abundancia de explicaciones que por todas las partes representadas en el juicio se le pidieron a Natalio Grueso y lo prolijo de sus intervenciones -muchas contestaciones sin relación directa con las preguntas-, el tribunal ha tenido que variar su planificación del juicio. No estaba previsto pero seguirá mañana, a las 9.30 horas, y es posible que se prolongue más jornadas de las que se pensaba.