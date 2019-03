Rock para 10.000 en Avilés

El festival Rock in Town ha superado con nota su primera edición en Avilés. Más de 10.000 personas, según la organización, pasaron durante todo el fin de semana por alguno de los conciertos gratuitos y de pago y por las actividades programadas, sobre todo, en la zona de Las Meanas y en el edificio de la Antigua Pescadería. La idea de los responsables del festival es repetir la experiencia el año que viene. "Estamos muy contentos; ha sido un éxito", aseguraron ayer desde la organización.

La plaza de Santiago López fue ayer el epicentro rockero del festival. Decenas de personas pasaron para disfrutar de los conciertos gratuitos a la hora del vermú de "Trashtornados", "Nat Simmons" y "Kim Lenz" en el interior de la Antigua Pescadería, en la que no cabía ni un alfiler. Lo mismo pasó el día anterior con "The Soul Jackets", "The Nap" y "Sex Museum", lo que hizo que algunos asistentes reclamaran que esos conciertos se hubieran hecho en el exterior. Y más con el buen tiempo que hizo durante el fin de semana.

Pero ayer, en la plaza de Santiago López había también propuestas interesantes, como una concentración de motos de la marca estadounidense "Harley Davidson", que llamaron la atención de grandes y pequeños. Y para ahondar más en la estética de los años 50, en la Antigua Pescadería también hubo un desfile de moda de estilo pin-up. Fueron muchos los que quisieron retratar a las chicas ataviadas y peinadas al más puro estilo años 50 junto a los coches de época que también estaban allí aparcados, junto a las motos.

El punto y seguido del Avilés Rock in Town lo puso el concierto de "Baja California" en el bar "Route 66". Los locales hosteleros de la ciudad y la Factoría Cultural también tuvieron un papel importante en la celebración del festival, ya que varios bares acogieron desde el viernes conciertos de diferentes bandas.