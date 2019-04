Cientos de manos contra el plástico en Xagó

El ovetense Nel Ballina tiene cinco años y una gran conciencia ecológica: "Alguna gente es muy marrana. Venimos a limpiar la playa de plásticos porque luego van al mar y se contamina y los peces se pueden morir". Ballina lo tiene claro, como los seis centenares de personas que ayer acudieron a la playa de Xagó a la gran recogida de residuos, principalmente, plásticos que arrastra el mar y también que los bañistas suelen dejar en los áridos y las dunas del arenal de mayores dimensiones del concejo.

El compromiso ecológico no tiene edad. Y si no, que se lo pregunten a José María Casariego, de 85 años, que ayer también participó en la acción solidaria con el Medio Ambiente. "No se pueden tirar nada al suelo, ni plásticos ni nada, ni en la ciudad ni en la playa. Hace años esto no estaba así", comentaba mientras camina con su bastón entre una maraña de troncos y palos. A su lado están las gijonesas Elena y Mari Trini Rodríguez que ven "el futuro muy negro". Mientras tanto, los asistentes con una bolsa en mano recogen tapones, botellas, cajas y hasta una viga metálica, compresas, bolas de juguete y un puñado de palitos de piruleta.

Raquel Baragaño Acebal es la organizadora de esta iniciativa. Está emocionada al ver la labor altruista de tantas y tantas personas a lo largo de la mañana. "Es increíble", indica Baragaño, que no para de agradecer a los asistentes que hayan pasado una mañana del domingo en una "labor tan importante". El grueso de participantes en la iniciativa está en la parte izquierda del arenal. Sin embargo, en la parte derecha, en el entorno del bar Mari Mar, también otro puñado de personas. Las hermanas Sánchez, Reyes y Bárbara, de 15 y 20 años tienen claro porque están en Xagó: "Nos encanta el mar y los animales y vemos que hay mucha basura en la playa, que luego vuelve al mar y la comen los animales marinos".

Susana y Mar Margolles acudieron con sus bolsas para "contribuir un poco" a la mejora del Medio Ambiente. "Los humanos estamos acabando con todo", afirman mientras Cassandra Fernández y Alberto Llamedo advierten que la mayoría de los residuos hallados en el arenal son "microplásticos que son también muy peligrosos para el Medio Ambiente".

"No es tan difícil evitar este tipo de residuos. Vienes a la playa y te los llevas contigo y los tiras a un contenedor", afirman Andrés Alonso y Bruno Martínez. A pocos metros, Xabel García y su hija Daniela, de nueve años, tienen claro que hay que echarle una mano al Medio Ambiente y "no contaminar porque eso es malo para los seres vivos y animales marinos". Beatriz Higuera, Lidia Reguera y Eliana Nuñez encontraron hasta restos de una ventana de PVC.

Tras la recogida, los participantes "antiplásticos" se reunieron en una comida popular tras haber retirado kilos y kilos de residuos contaminantes y generar conciencia ecológica en mayores y pequeños.