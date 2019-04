La acusada por el ataque de dos bulldogs a una niña reconoce la mordedura "de uno"

La dueña de los perros bulldogs franceses que atacaron el 24 de enero del año pasado a una niña de dos años en el rellano de su casa, en el barrio de Jardín de Cantos, reconoció ayer ante el juez estos hechos, los que le imputa la Fiscalía. Sin embargo, los limitó a uno solo de sus animales: "Fue el macho, que es muy impulsivo". La madre de la víctima, que declaró a instancias del Ministerio Público, señaló, por contra, que "primero fue uno y luego ya tres". Los animales los atiende la acusada desde que le murió una hija.

Como consecuencia del ataque, la niña de dos años sufrió "una mordedura en el pómulo izquierdo", según uno de los agentes de la Policía Local que atendió la llamada de auxilio aquel 24 de enero y que ayer declaró como testigo en el juicio penal que se celebró en Avilés. Según el relato de la niña fueron "varias heridas con puntos; la que menos, siete". La Fiscalía acusa a la dueña de los perros de un delito de omisión de diligencia (no haber sujetado a los perros cuando llamaron a la puerta) y, por ello, volvió a pedir ayer que el magistrado titular del Juzgado Número 2 de Avilés la condenase a abonar una multa de 2.430 euros. La fiscal retiró también la petición de una reclamación civil.

El abogado de la acusada, Jorge Jiménez, no vio, sin embargo, que se hubiera logrado probar "que se hubiera cometido el delito". Se da la circunstancia de que la compañía de seguros contratada por la propietaria de los animales (y acusada) ya indemnizó el daño cometido a la víctima. Por esta circunstancia, su familia aceptó renunciar a emprender acciones penales.

La acusada, juzgada ayer, es la dueña de cuatro perros de raza bulldog francesa -una raza canina de talla pequeña-. "Mi hijo, el que vive conmigo, salió de casa. Al poco, escuché llamar a la puerta de la calle con los nudillos. Pensé que era él, que se había olvidado algo; así que abrí despreocupada", comenzó la acusada. No era su hijo, era su vecina y su hija de dos años. Estaban ahí, delante de ella, en el rellano. "Salió entonces el macho contra ella, contra la pequeñina", continuó su relato.

"Entonces cogí a la niña en el cuello porque el perro la había empujado", apuntó la acusada. La madre aseguró que cuando vio "a la nena" con el perro encima empezó a gritar, pero que "no pasaba nada", así que sus gritos se hicieron mayores. Entonces fue cuando el hijo de la dueña logró guardar a los perros, todos bulldogs franceses, dando por concluido el ataque.

La madre de la víctima confesó que antes de los hechos "había tenido relación" con la acusada. Esta lo ratificó: "Son buena gente". Las dos también estuvieron de acuerdo en el hecho de que los perros de la acusada "nunca habían hecho nada" hasta el día en que la madre de la víctima picó en la puerta de su vecina. "Mi marido era el presidente de la comunidad y ella necesitaba una llave. Como aquel día no estaba, ella me la pidió a mí. Como no venía a casa, decidí ir yo a la suya". Y entonces fue cuando sucedió todo.