Una varón aún sin identificar que se metió al agua en la zona de remolinos se ahoga en la playa Salinas

Una persona ha fallecido esta mañana, ahogada, en la playa de Salinas. El cuerpo de la víctima fue localizada por algunos paseantes que estaban disfrutando de la mañana en la costa castrillonense, que fueron quienes dieron la voz de alarma a los servicios de emergencia al ver un cuerpo flotando en la bahía.

"No sabemos quién es, se metió en el agua en la zona de los remolinos, de las corrientes. Lo echó la mar", explica Mariano Margüello, conserje del Real Club Náutico Salinas. El joven Nicolás García fue uno de los primeros que se metió en el mar para tratar de sacar al hombre. "Yo iba por el paseo escuchando música cuando me avisaron de que se estaba ahogando alguien en el mar. Pedí una tabla y me metí en el agua", explica. "Al final la corriente lo sacó por el otro lado antes de poder llegar a él", añade.

En la operación de rescate, que se llevó a cabo sobre las 10.30 horas, participó el helicóptero del 112 y agentes de la Policía Local de Castrillón. Pese a los intentos de reanimación del equipo sanitario que se desplazó hasta la zona, esfuerzos que se prolongaron durante casi 40 minutos, todo fue inútil. La víctima es un varón y por el momento se desconocen más datos personales.