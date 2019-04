Habaneras para aderezar las fiestas

La música es uno de los ingredientes principales de las fiestas del Bollo. Y ayer la Casa de Cultura de Avilés se volvió a quedar pequeña para disfrutar del Encuentro Coral de Habaneras, que ya acumula 28 ediciones. "Paseando por el malecón", "El sabor de una habanera", "Yo le diré", "Ojos de mar", "Era una flor", ""Habanera salada"... fueron algunas de las composiciones que ayer entonaron las cuatro corales que participaron en la primera de las dos jornadas organizadas por la Agrupación Polifónica del Centro Asturiano de La Habana de Avilés: la Rondalla Al Sejo, de Castro Urdiales (Cantabria), la Coral Juan de la Encina de Miranda de Ebro (Burgos), el Coro de Oleiros (A Coruña) y el Coro Voces del Mar de Suances (Cantabria).

Para hoy está reservada la actuación del Coro Minero de Turón, el Coro Vetusta de Oviedo, el Coro Mixto Reconquista de Oviedo y, los anfitriones, la Agrupación Polifónica Centro Asturiano de La Habana de Avilés. La cita, a partir de las 20.00 horas.

No fue el único escenario musical ayer por la tarde en Avilés. La plaza de España acogió el Festival de la Canción Asturiana, que congregó a numeroso público que ocupó todas las sillas disponibles. El tradicional espectáculo mezcló canción asturiana, humor, baile tradicional, canciones de cantautor asturiano, gaita y tambor.

Por el escenario del Parche pasaron José Manuel Collado, María del Rosario González , Carlos Velasco, Lucía Rodríguez, Ramón García, Silvia Mallo, David Fernández, Rebeca Cueto, Jesús Rivero y Juanín de la Torre. El festival estuvo presentado por José Antonio González Fernández, "El cantu la vara".

La noche del Domingo de Pascua se cerró a ritmo de folk gracias a Rubén Alba y su banda. Ese estilo musical también será protagonista hoy con los conciertos en la plaza de España de Ún de Grao (19.00 horas), sobrenombre del músico y compositor José Martínez, y Xabier Díaz y "As Adufeiras de Salitre" (20.30 horas). Díaz presentará en Avilés "Noró", su cuarto álbum en solitario. Lo hace acompañado por "As Adufeiras de Salitre", un grupo de once mujeres que dan voz y percusión a las canciones del músico.

Además, las calles del casco histórico vibrarán desde las 12.00 horas con las fanfarrias "El Felechu", "Ceda el Paso" y "Menudos Notas". Además, cuatro céntricas plazas de la ciudad vivirán una sobremesa musical con las bandas "Fredevents" (plaza del Carbayo), "Talismán" (plaza de los Hermanos Orbón), "Costa Norte" (plaza de Carlos Lobo) y "Ensueños" (plaza del Carbayedo).