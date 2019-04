Marta Pérez y Nassin Hassaous suman la Milla Urbana a su palmarés

Dos "novatos" en la Milla Urbana de Avilés se llevaron ayer los premios gordos en la XXXII Edición de una cita que reunió a unos 300 atletas de todas las edades, además de a decenas de personas alrededor del circuito. Nassin Hassaous y Marta Pérez, primerizos en esta competición, ganaron las pruebas absolutas, ambas muy disputadas y con competidores de alto nivel.

"La verdad es que me ha gustado mucho la prueba, es muy divertida. Es la primera vez que venía y me ha gustado que no sea cono, cono y dar vueltas, sino que puedes correr bien. Tenía posibilidades de ganar, pero estaba Cristina Espejo, que es campeona de España de Milla; Marta García -bronce en el Campeonato de España Absoluto de 1.500 metros-, Celia Antón -plata en el Campeonato de España de 3.000 metros en pista cubierta-... Me lo han puesto difícil", reconoció Marta Pérez. La carrera se decidió en la última vuelta. Hasta entonces las favoritas corrieron en el mismo grupo.

"Fue un final disputado. Hay un escaparate y miré de reojo para ver dónde venía Celia porque en la cuesta había tirado mucho. Ese repechillo costaba, pero hay mucha gente animando y te lo hacen más fácil", aseguró la ganadora. En segundo puesto quedó Celia Antón y en tercero, Marta García.

En la categoría absoluta masculina Nassin Hassaous se hizo con la victoria frente a atletas como el internacional Mariano "la moto" García, campeón en el Campeonato de España de 1.500 metros en pista cubierta y 4º en la final europea de 800 metros, o Aitor Fernández de la Coba, avilesino vencedor de la Milla 2018, que se lesionó durante la carrera. Tras Hassaous entraron en la meta Fernando Sainz, actual Campeón de España de la Milla, e Iván Sainz. Mariano García quedó quinto.

"No me esperaba ganar ya que hay un nivel alto de competidores, pero la verdad es que esta distancia de la milla, aunque venga del fondo, se me da muy bien. Sé desenvolverme en las carreras que son a cambio de ritmos. He intentado esperar hasta el final para guardarme un cambio, porque es una carrera más o menos dura, con una subida. Lo he dado todo", aseguró el atleta ganador tras cruzar la meta. Hassaous agradeció la acogida que tuvo en Avilés y confía repetir en la Milla el año que viene.

Antes de que los especialistas del medio fondo tomaran la salida, fue el turno de la cantera: niños y jóvenes desde los siete años compitieron en las diferentes categorías.